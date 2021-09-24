Не посадять, так виженуть: новому заступнику Кличка пригадали розслідування про гучну бійню в Княжичах

Андрій Крищенко встиг пробути заступником один день до першого скандалу.

Журналістське розслідування щодо передачі 16 природних і гідротехнічних об’єктів в руки київського адвоката продовжує обговорюватися в мережі. Особливу "родзинку" справі додає той факт, що в ньому може бути замішаний колишній керівник поліції Андрій Крищенко. Сам він свою причетність заперечує.

Про це Крищенко написав у Фейсбуці.

Він також зазначив, що оскільки є публічною людиною, то зацікавлений в розслідуванні цих фактів. Тому чиновник звернувся в Національне антикорупційне бюро України. Він попросив провести перевірку в максимально скорочені терміни і оприлюднити результати.

Він окремо відзначив, що законів України не порушив.

Інтерес громадськості пов’язаний в першу чергу з тим, що Андрій Крищенко недавно отримав нову посаду. Він став заступником мера Києва. Віталій Кличко призначив його відповідати за звичну сферу — питання міський безпеки, цивільної оборони і взаємодіяти, в тому числі, і зі своїми колишніми підлеглими.

Волонтер Роман Сініцин, коментуючи розслідування "Схем", зазначив, що спосіб описаний в розслідуванні "простий як двері". При цьому він згадав іншу гучну справу, пов’язану з Крищенко — трагедію в Княжичах. Сініцин написав, що самопрогноз Крищенко не збувся і його "не посадили і не вигнали після Княжичів".

Нагадаємо, трагедія в Княжичах Броварського району сталася в 2016 році. У грудні співробітники поліції і держохорони почали стрілянину один по одному під час затримання банди. Загинули п’ятеро людей.

Раніше "Телеграф" писав, що Крищенко офіційно пішов у відставку 11 серпня.