Ішов 8-й рік війни: киянку розлютив плейлист секонд-хенду в центрі Києва (відео)

Майже у центрі Києва власники магазину включили російську попсу.

Мешканку Києва обурив плейлист одного з магазинів, розташованого практично у самому центрі міста.

Про це повідомила користувачка Фейсбук Оксана Лебідь.

"8-й рік війни, московська попса волає на всю вулицю з величезної колонки", — підписала відео вона.

За її словами, вона звернулася до співробітника вказаного "секонд-хенду" з проханням змінити плейлист, проте чи робитиме це адміністрація покаже час.

"Ближчим часом попрошу вашої підтримки, для того щоб сходити туди знову і перевірити його обіцянку змінити цю гидоту на нормальну музику", — написала вона.

Як повідомлялося раніше, нещодавно шоу-мен Ігор Кондратюк ініціалізував збір підписів під петицією про повну заборону гастролей російських виконавців до України. Після того, як ініціатива набрала потрібну кількість підписів, її розглянув президент України Володимир Зеленський, який пообіцяв посилити контроль над дотриманням заборон.

Попри це, у мережі виявили, що відомий російський шансоньє Михайло Шуфутинський планує виступити у Києві. Примітно, що його вже внесено до бази "Миротворця".