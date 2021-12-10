У Києві п’яний "мажор" на BMW влаштував гонку з копами: їзда "по-харківські" потрапила на відео

Молодий чоловік до того ж не мав прав.

П’яний 20-річний хлопець на BMW влаштував гонки з поліцейськими нічним Києвом.

Про це повідомляє пресслужба столичної Патрульної поліції.

Зазначається, що інцидент трапився рано-вранці 10 грудня. Екіпаж патрульних помітив автомобіль, який на великій швидкості проскочив на червоний сигнал світлофора та вирушив у погоню.

Проте порушник зменшувати швидкість не мав наміру, а лише прискорився і навіть ненадовго зміг втекти від уваги правоохоронців.

Інформацію про нього було передано іншим поліцейським екіпажам, після чого його перехопили в Солом’янському районі на вулиці Протасів Яр.

Патрульні одразу помітили, що хлопець перебував у стані алкогольного сп’яніння, хоч і від перевірки на драгері відмовився.

Проти порушника склали протоколи за статтями про нетверезе водіння (ч. 1 ст. 130), ігнорування вимог про зупинення (ст. 122-2), а також про керування транспортним засобом без прав (ч. 2 ст. 126). Таким чином витівка п’яного хлопця коштуватиме йому штрафу у розмірі близько 11 тисяч гривень та заборону на керування автомобілем на 1 рік.

Нагадаємо, пригоди з молодими водіями в Україні трапляються не так уже й рідко. Наприклад, у Харкові наприкінці жовтня 16-річний Микола Харківський на великій швидкості намагався пролетіти на червоне світло через перехрестя та врізався в інший автомобіль. Внаслідок пригоди загинув 58-річний чоловік.

27 листопада в Чорноморську, що на Одещині, молодий водій "Славути" влаштував "дрифт" майже в центрі міста та потрапив в аварію. Після цього він втік із місця події, але все одно був затриманий.

А на початку грудня в Харкові хлопець на подарованому BMW також влаштував невдалий дрифт, щоб вразити присутніх у салоні дівчат, і влетів у огорожу.