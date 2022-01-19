Прихильники Порошенка прийшли до Офісу Зеленського після суду (ексклюзивні фото)

Мітингарі під стінами офісу Зеленського скандують "Зелю геть!"

По завершенню засідання Печерського суду, де 19 січня обрали запобіжний захід експрезиденту України Петру Порошенку, колони його прихильників під пісню "Вова купує квиток до Ростова" пішли до офісу президента на Банковій.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця подій.

До будівлі офісу президента вирушили кілька тисяч громадян з різноманітними плакатами, змістом яких є критика чинного президента Володимира Зеленського.

"Не грайте з порохом", "Україні не личить ЗЕ кохання", "ЗЕshow соромлять країну", "Порошенко — сила, Зе — могила", "Порошенко то Європа! Зе це Ж Орган Пройдох Аферистів", — кажуть гасла на їхніх плакатах та банерах.

Також відомо, що поліція жодним чином не перешкоджала руху колони, а навпаки пропустила прихильників Порошенка до ОП. Речей мітингувальників також ніхто не оглядав.

Наразі прибічники експрезидента зупинилися біля воріт перед офісом президента, щоб не наражати на небезпеку дітей, які перебувають на новорічній локації на Банковій. Учасники мітингу скандують "Зелю геть!", "Ганьба", "Разом — сила".

За словами нашого кореспондента, на момент виходу новини сутичок та заворушень під стінами офісу Зеленського не спостерігалося.

Після суду у справі Порошенка на Банкову прийшли кілька тисяч громадян

Всі плакати прихильників Порошенка була з критикою Зеленського

Поліція мітингарям не перешкоджала

Учасники акції вигукували під ОП "Зелю - геть"

Нагадаємо, що Петра Порошенка за підозрою у державній зраді не заарештували, а відправили під особисте зобов'язання. Спочатку команда Порошенка назвала таке рішення суду переможним, однак пізніше сплив неприємний нюанс, який завадить подальшій діяльності експрезидента.

До слова, на суді Порошенко розповів з якою метою він повернувся в Україну, а адвокати повідомили про цікаву пропозицію щодо інсайдерської інформації.