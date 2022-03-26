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В американській розвідці розповіли, чи готуються росіяни до штурму Києва

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Київ зазнає постійних обстрілів
Київ зазнає постійних обстрілів

Бої з російськими військами за селище Макарів під Києвом продовжуються

За 31 день війни росії з Україною нашій стороні неодноразово ставало відомо про плани росії із захоплення Києва. Американська розвідка повідомила, чи справді росіяни збираються штурмувати Київ.

Про це пише ВВС.

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Так, високопоставлений американський чиновник розповів, що російські війська на околицях Києва не готуються до штурму української столиці.

Видання також наводить ще кілька фактів із його виступу:

  • З початку війни Росія здійснила 1250 ракетних запусків;
  • Російські військові літаки стали літати частіше, роблячи до 300 вильотів на день;
  • Американська влада підтверджує заяви України про те, що корабель, який перевозив російські танки, знищено в порту Бердянська ;
  • Бої за селище Макарів під Києвом продовжуються;
  • Російські війська не просунулися у наступі на Харків;
  • Російські війська зупинилися за 15 кілометрів від Миколаєва, вони намагаються відрізати Миколаїв від підтримки з боку України;
  • Російські військові змогли прорвати оборону Ізюму та просунутися на південь Донбасу.

Як повідомляв "Телеграф", раніше російські окупанти обстріляли відомий ТРЦ у Києві. Рятувальники показали фотографії наслідків обстрілу. Також було опубліковано відео руйнівних наслідків обстрілу ТРЦ Retroville російськими окупантами.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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