В американській розвідці розповіли, чи готуються росіяни до штурму Києва
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Бої з російськими військами за селище Макарів під Києвом продовжуються
За 31 день війни росії з Україною нашій стороні неодноразово ставало відомо про плани росії із захоплення Києва. Американська розвідка повідомила, чи справді росіяни збираються штурмувати Київ.
Про це пише ВВС.
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Так, високопоставлений американський чиновник розповів, що російські війська на околицях Києва не готуються до штурму української столиці.
Видання також наводить ще кілька фактів із його виступу:
- З початку війни Росія здійснила 1250 ракетних запусків;
- Російські військові літаки стали літати частіше, роблячи до 300 вильотів на день;
- Американська влада підтверджує заяви України про те, що корабель, який перевозив російські танки, знищено в порту Бердянська ;
- Бої за селище Макарів під Києвом продовжуються;
- Російські війська не просунулися у наступі на Харків;
- Російські війська зупинилися за 15 кілометрів від Миколаєва, вони намагаються відрізати Миколаїв від підтримки з боку України;
- Російські військові змогли прорвати оборону Ізюму та просунутися на південь Донбасу.
Як повідомляв "Телеграф", раніше російські окупанти обстріляли відомий ТРЦ у Києві. Рятувальники показали фотографії наслідків обстрілу. Також було опубліковано відео руйнівних наслідків обстрілу ТРЦ Retroville російськими окупантами.
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