Київ накрило щільним туманом: вражаючі фото та відео

В українській столиці осінь набула повноцінних прав

Не встигли рятувальники розібратися з димовою завісою над Києвом, яка накрила місто через пожежу на торф’яних болотах в області, як повітря знову забарвилося у сизий колір. Цього разу, щоправда, через природні причини — похолодання та підвищена вологість призвели до утворення густого туману. Видимість у деяких районах Києва впала до дуже низьких показників: лише 200-500 метрів.

Як повідомляють у пресслужбі Київської міської держадміністрації, подібна погода може протриматися до вечора 13 вересня. Саме тому місцевих мешканців, а особливо водіїв, просять бути максимально обережними.

Крім цього автолюбителям пропонує навіть вдень пересуватися з увімкненими фарами та триматися на безпечній дистанції від інших автомобілів. Непоганим варіантом також для учасників дорожнього руху буде уникнення різких маневрів та належне дотримання правил дорожнього руху.

До речі, вид на затуманений Київ справді зачаровує. Здається, ніби хмари настільки низькі і густі, що майже чіпляють своїми краями навіть найнижчі дахи.

При цьому в деяких районах столиці видимість набагато краща, а туман не настільки сизий.

Такий вид відкривається у Подільському районі Києва

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у Києві покращилася ситуація зі смогом та запахом від торф’яних пожеж.

Крім цього ми радували своїх читачів розповіддю про задимлену Москву, до якої нещодавно дістався густий дим від пожеж у Рязанській області.