Метро у Києві працюватиме за новим графіком: що зміниться

З’явився новий розклад роботи метро

У Києві скорочують час комендантської години та через це графік роботи столичного метро також було змінено. "Телеграф" розповідає, як тепер працюватиме "підземка".

Так, із п’ятниці, 26 березня, роботу столичного метро продовжать на 1 годину. Про це повідомили на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook. Жителів міста просять звернути увагу на те, що станції підземки закриваються на вхід у різний час з урахуванням проходження останніх поїздів на лініях.

Новий розклад роботи метро у Києві

Також киянам нагадали, що всі підземні станції працюють у цілодобовому режимі як укриття. Що важливо знати:

при вході в метрополітен як укриття при собі необхідно мати документ – посвідчення особи;

прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвінком біля вхідних дверей;

вночі працює той самий вестибюль, що й у денну зміну.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 1 квітня у місті буде відновлено роботу станції метро "Гідропарк" для пасажирів. Поки що працюватиме вестибюль №1.

"Повз станцію "Дніпро" потяги, як і зараз, прямуватимуть без зупинки. Станція "Гідропарк" знаходиться на наземній ділянці метрополітену, тому буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог", — сказав міський голова.

Також він додав, що під час повітряних тривог рух поїздів "червоною" гілкою підземки здійснюватиметься від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

Зазначимо, що з 26 березня 2023 року комендантська година у столиці нашої країни розпочинатиметься о 00:00 та закінчуватиметься о 05:00 щодня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні минулого року в Києві відкрили дві станції метро, які були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.