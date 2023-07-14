Бур’ян чи марокканський газон: в Київраді пояснили, чому у столиці не стрижуть траву

Євгенія Кулеба пояснила, чому стався скандал

В Києві цього літа з’явились луки з бур’яном та дикими травами, де заборонено косити. Такі галявини є експериментальними.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла депутатка Київради, засновниця та керівниця громадської організації "Місто-сад" Євгенія Кулеба.

"Якщо не помиляюсь, цей "бур'ян" називається мавританський газон. Хороший експеримент — і ці мавританські газони, і оці луки. Дуже гарно", – зазначила депутатка.

Однак, вона наголошує, що як у будь-якому експерименті, у цієї ініціативи є певні проблеми.

"Ви ж пам’ятаєте скандал, коли встановили табличку "Ми не косимо тут траву" (у нас не лише експеримент із луками, а й відсутністю косіння трави у певних місцевостях), а потім покосили траву. На тому місці була пожежа й інші скандальні обставини. Як бачимо, водночас є такі баги, і їх потрібно пояснювати містянам й адекватно комунікувати з людьми", — вважає Євгенія Кулеба.

Більше про проблеми з укриттями та забудовниками в Києві та особливостями розвитку міста читайте в інтерв’ю на сайті "Телеграфу": "Мер не повинен прив’язуватися до менталітету людей з 1990-х": депутатка Київради Кулеба — про політику Кличка".

Як раніше писав "Телеграф", ситуація з озелененням в Києві є задовільною, однак нерівномірною. Так, якщо деякі парки — красиві та доглянуті, інші потребують більшої уваги.