Бурьян или марокканский газон: В Киевраде объяснили, почему в столице не стригут траву

Евгения Кулеба объяснила, почему возник скандал

В Киеве этим летом появились луга с бурьянами и дикими травами, где запрещено косить. Такие лужайки являются экспериментальными.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала депутат Киевсовета, основательница и руководительница общественной организации "Город-сад" Евгения Кулеба.

"Если не ошибаюсь, этот "бурьян" называется мавританский газон. Хороший эксперимент — и эти мавританские газоны, и эти луга. Очень хорошо", – отметила депутат.

Однако она отмечает, что как в любом эксперименте, у этой инициативы есть определенные проблемы.

"Вы помните скандал, когда установили табличку "Мы не косим здесь траву" (у нас не только эксперимент с лугами, но и отсутствием кошения травы в определенных местностях), а затем покосили траву. На том месте был пожар и другие скандальные обстоятельства. Как видим, в то же время есть такие баги, и их нужно объяснять горожанам и адекватно общаться с людьми", — считает Евгения Кулеба.

Больше о проблемах с укрытиями и застройщиками в Киеве и особенностях развития города читайте в интервью на сайте "Телеграф": "Мэр не должен привязываться к менталитету людей с 1990-х": депутат Киевсовета Кулеба — о политике Кличко".

Как ранее писал "Телеграф", ситуация с озеленением в Киеве являтся удовлетворительной, однако неравномерной. Так, если некоторые парки красивые и ухоженные, другие — нуждаются в большем внимании.