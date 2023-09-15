Піротехніки вже в дорозі: у Києві заявили про масове "мінування" шкіл (фото)

Вчителів та учнів евакуювали

У Києві вкотре відбулося масове "мінування" шкіл та ліцеїв міста. Принаймні, саме такі повідомлення отримали навчальні заклади.

Про це вранці, 15 вересня, повідомляють місцеві Telegram канали, публікуючи відповідне фото з місця події.

Зазначається, що учнів та вчителів екстрено евакуювали з приміщень і зараз вони перебувають на вулиці. Тим часом до навчальних закладів уже прямують піротехніки для проведення перевірки.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу інформацію про мінування ще не прокоментували у прес-службі поліції, ДСНС столиці, а також Київській міській державній адміністрації.

Варто додати, що у вересні це далеко не перший випадок із заявами про мінування. Подібне сталося 1 вересня. Тоді поліція Києва отримала повідомлення про те, що всі учбові заклади міста були нібито заміновані. Дітей та вчителів з метою безпеки евакуювали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, скільки шкіл в Україні з 1 вересня розпочали навчання в офлайн режимі.