Пиротехники уже в пути: в Киеве заявили о массовом "минировании" школ (фото)

Учителей и учеников эвакуировали

В Киеве в очередной раз произошло массовое "минирование" школ и лицеев города. По крайней мере именно такие сообщения получили учебные заведения.

Об этом утром, 15 сентября, сообщают местные Telegram-каналы, публикуя соответствующее фото с места происшествия.

Отмечается, что учеников и учителей экстренно эвакуировали из помещений и сейчас они находятся на улице. Тем временем к учебным заведениям уже направляются пиротехники для проведения проверки.

Отметим, что на момент публикации материала информацию о минировании еще не прокомментировали в пресс-службе полиции, ГСЧС столицы, а также Киевской городской государственной администрации.

Стоит добавить, что в сентябре это далеко не первый случай с заявлениями о минировании. Подобное произошло 1 сентября. Тогда полиция Киева получила сообщение о том, что все учебные заведения города были якобы заминированы. Детей и учителей в целях безопасности эвакуировали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, сколько школ в Украине с 1 сентября приступили к обучению в офлайн режиме.