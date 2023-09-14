Школьный буллинг: как помочь жертве и наказать обидчиков

Чаще всего травля происходит среди учащихся 5-8 классов

Начало учебного года – это встреча с одноклассниками, яркие впечатления и новый опыт. К сожалению, далеко не для всех учащихся возвращение в школу сопровождается положительными эмоциями. По данным UNICEF, 24% украинских детей в возрасте от 11 до 17 лет становились жертвами буллинга, 48% из них не рассказывали о травле даже родителям, а 44% школьников были наблюдателями буллинга, но игнорировали его из-за страха за себя.

Исходя из печальной статистики, ежедневно травле подвергаются десятки тысяч украинских школьников, и по меньшей мере половина из них не получает защиты ни от родителей, ни от сверстников. Между тем, ежегодно в Украине около 2,5 тысячи детей пытаются совершить самоубийство. Причиной 40% суицидов буллинг, который осуществляется над ребенком в школе.

"Телеграф" выяснял, как распознать в ребенке жертву издевательств, прекратить буллинг и наказать обидчиков.

Психологические аспекты

По словам детского психолога, нейропсихолога, руководителя детского коррекционного направления благотворительной организации "Mental Help 365" Дмитрия Вакуленко, общего "портрета жертвы" буллинга нет, однако есть предпосылки, которые увеличивают вероятность травли. К примеру, недостаточная психологическая поддержка дома, пониженная самооценка, тревожность, малый опыт работы в группах, гиперактивность и другие особенности развития.

— Жертвой буллинга может стать любой. Это связано с тем, что первопричина травли может быть совершенно не связана с обиженным ребенком и базироваться исключительно на особенностях развития обижающего ребенка. Третьей стороной этой истории выступают работники школы, часто просто не успевающие выполнять все свои обязанности из-за чрезмерной загруженности. В теории помогать в этом должен ассистент учителя, но заработная плата на этой должности часто слишком низкая даже в столице (10 000 грн в месяц), поэтому найти работника крайне сложно.

Кроме того, к сожалению, сегодня все еще можно встретить преподавателей, продвигающих в классах идею агрессивной конкуренции "под шапочкой" развития навыков лидерства (хотя быть лидером нужно далеко не всем и эти стандарты могут "сломать" ребенка, формируя в нем негативное убеждение о себе). Это может создавать нездоровую атмосферу в классе, и быть предпосылкой к буллингу.

— Какие советы вы дали бы школьнику, который идет в новый коллектив, чтобы избежать буллинга?

— Оставаться собой и быть открытым к новому общению, насколько это комфортно. Быть внимательным к правилам поведения и стараться их соблюдать. Помните, что на все нужно свое время: как ты адаптируешься в коллективе, так и коллектив адаптируется к тебе. Прежде чем что-нибудь сделать — подумай, проанализируй. А чтобы было что обдумывать и анализировать, слушай и наблюдай.

Немного нервничать – это нормально, но если ты испытываешь сильный, почти неконтролируемый страх, об этом следует сказать родителям. Что касается самозащиты и в каких случаях можно применять силу, я снял когда-то отдельное видео.

— Как понять, что ребенок подвергается травле в школе?

— Среди маркеров, которые можно наблюдать:

изменение поведения: раздражительность, замкнутость, тревожность, злость;

эмоциональная нестабильность, появление депрессивных настроений;

синяки, царапины неизвестного происхождения и испорченные или "потерянные" личные вещи;

нарушение режима сна и/или аппетита;

динамика со знаком минус в академической сфере;

нежелание посещать школу;

изменение времени и маршрута в школу/дом.

— Если буллинг имеет место, но подросток категорически против вмешательства родителей, стоит ли это делать против его воли?

— Все зависит от каждой отдельной ситуации, однако следует все же опираться на пожелания ребенка. Важно понять, по каким причинам подросток отказывается от помощи взрослых. Если он не верит в еффективность и боится, что станет только хуже, следует предложить контраргументы и донести логику того, что в цивилизованном мире обращаться к третьей стороне, то есть в администрацию школы, для урегулирования конфликта — это нормально. Ведь работать с обидчиком должна не жертва и не ее родители, а третья сторона.

Это вообще очень важная тема для обсуждения с детьми, начиная уже с детского сада. Жаловаться на обидчика — это не "стукачество", а цивилизованный способ решения проблем. Во взрослой жизни мы обращаемся за помощью в полицию, суд и другие органы, а не решаем вопросы варварскими методами, по принципу "око за око". Дети должны учиться этому с детства.

С другой стороны, если буллинг носит систематический характер, вероятно администрация школы закрывает на это глаза, поэтому обращение к директору действительно может не принести результата. В таком случае следует обращаться в другие уполномоченные органы или сменить класс/школу, но опять же — только после согласия самого ребенка, иначе у него может возникнуть ощущение предательства, и больше он вам не доверится.

— Если ребенок не может прижиться в коллективе, перевод в другой класс или школу станет выходом из ситуации или наоборот — приучит убегать от сложностей, а не учиться налаживать отношения?

– Все зависит от обстоятельств. Наша задача не в том, чтобы научить ребенка дружить со всеми. Он должен уметь функционировать в коллективе, получать образование, общаться с другими. Но это эффективное взаимодействие имеет несколько сторон: ребенок, коллектив, педагоги. Процесс "приживания" зависит не только от ребенка. Если со стороны педагогов эта коммуникация не организована и не урегулирована, а со стороны других учащихся несет агрессивный и девиантный характер (то есть противоречит принятым в данном обществе правовым, нравственным, социальным нормам и стереотипам. — Ред .), ребенок не должен учиться налаживать с ними. отношения.

В таких условиях смена школы или перевод в другой класс станет логичным и правильным решением, ведь причины социальной дезадаптации ребенка в этом коллективе не находятся в зоне его контроля.

Совсем другое дело, если в классе нормальная педагогическая атмосфера, поведение детей организовано, урегулировано, учащиеся не имеют никаких особенностей развития поведения, а именно наш ребенок демонстрирует дезадаптацию: не может себя контролировать, постоянно расфокусирован, гиперактивен и т.д. В таком случае смена коллектива не будет иметь смысла, ведь в новом будет происходить то же самое.

Такие дети должны работать с нейропсихологом или психотерапевтом, которые помогут установить причину подобного поведения (например расстройство дефицита внимания и гиперактивности) и справиться с органическими особенностями развития. Возможно, стоит подумать об инклюзивном обучении, ведь не все учащиеся готовы быть "терапевтическим материалом" для ребенка с особенностями.

Правовые механизмы

К сожалению, большинство украинцев до сих пор считают, что привлечь обидчика к ответственности можно, только если потерпевший получил телесные повреждения. Между тем, украинское законодательство определяет психологическое насилие как преступление, предусматривающее вполне реальное наказание.

В частности, буллинг со стороны совершеннолетних лиц, в результате которого мог быть причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего, наказывается штрафом от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (в 2023 году это 850-1700 гривен) или общественными работами сроком от 20 до 40 часов.

Если же в травле участвовали несколько человек или речь идет о повторном случае буллинга со стороны нарушителя в течение года, уплатить придется уже от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн) или выполнять общественные работы в течение 40-60 часов.

За не достигших совершеннолетия подростков штраф будут платить родители или лица, их заменяющие. Выполнять общественные работы тоже придется им.

Если буллинг привел к вреду физическому здоровью, обидчики наказываются не только в рамках Административного кодекса, но и предстают перед судом по статьям 121 и 122 Уголовного кодекса Украины.

Чтобы запустить процесс привлечения к ответственности обидчиков, родителям потерпевшего следует обратиться к директору учебного заведения с письменным заявлением на государственном языке, с указанием фамилии, имени, отчества заявителя, адресом проживания, контактным телефоном.

В заявлении должно быть:

развернутое изложение и описание фактов буллинга;

ваш статус: пострадавший, представитель пострадавшего или свидетель буллинга;

продолжительность буллинга;

дата подачи заявления;

личная подпись.

Заявление должно быть зарегистрировано в учебном заведении. Лучше, чтобы обращение было у вас в двух экземплярах. После регистрации на одном экземпляре работник школы должен поставить входящий номер и дату заявления и отдать его вам. Другой экземпляр остается в учебном заведении.

После этого директор школы должен безотлагательно (в течение суток) сообщить о случае буллинга полиции, службе по делам детей, центру социальных служб семьи, детей и молодежи. Следующим шагом руководителя учреждения становится созыв соответствующим приказом заседания комиссии по рассмотрению случая буллинга не позднее, чем в течение трех рабочих дней со дня получения заявления или уведомления.

В состав комиссии входят педагогические (научно-педагогические) работники, в частности, практический психолог и социальный педагог (при наличии) учебного заведения, представители службы по делам детей и центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Родители или другие законные представители малолетних или несовершеннолетних сторон с согласия также могут приобщаться к участию в заседании комиссии. Созданная комиссия проводит расследование, выясняет, этот инцидент является разовым случаем или это действительно регулярная травля.

Решение комиссии оформляют в письменном виде – во время заседания ведут протокол. Копию решения вы вправе получить: для этого нужно написать запрос на доступ к публичной информации в соответствии с требованиями Закона Украины "О доступе к публичной информации".

В случае несогласия с результатами заседания комиссии, вы имеете право обратиться в органы Национальной полиции с соответствующим заявлением и копиями ваших предварительных заявлений и документов.

Если администрация школы не реагирует на жалобы родителей и не принимает меры для прекращения буллинга (например, отказывается обращаться в полицию), директор учебного заведения должен будет уплатить штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или выполнять исправительные работы сроком до одного месяца за вычетом 20% заработка.

Если ребенок испытывает буллинг со стороны педагогического работника, необходимо также обратиться с заявлением к руководителю учебного заведения или сразу в полицию.