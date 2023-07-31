Детсад — миссия выполнима: советы психолога для здоровой адаптации ребенка

Как наладить режим сна перед началом учебного года

До календарной осени остался месяц, а это значит, что подготовка к новому учебному году стартует уже сейчас. Особенно сложным этот период может быть для родителей, которые в сентябре впервые отведут своих малышей в детский сад.

Как наладить режим сна, если ребенок — "сова", сколько времени может понадобиться для адаптации, и как понять, когда нежелание идти в сад — не просто детская прихоть, "Телеграф" спросил у детского психолога, нейропсихолога, соучредителя психологического центра "Начало" Дмитрия Вакуленко.

- Существует мнение, что ребенка следует приводить в садик как можно раньше, ведь в полтора-два года малыши быстрее адаптируются и еще не имеют тех "протестных" настроений, которые появляются ближе к 3-4 годам. Действительно ли это так?

— Иногда мне кажется, что "теория" о том, что стоит посещать садик с полуторагодовалого возраста, — это часть маркетинговой компании частных садов, хорошо знающих потребности своей целевой аудитории (ЦА). Проблема в том, что их ЦА не дети, а родители (ведь платят за услуги именно они). Поэтому часто можно встретить разнообразные тезисы, ориентированные больше на улучшение качества жизни родителей (в краткосрочной перспективе), чем на заботу о нуждах детей.

Прежде всего, каждый случай – индивидуален и каждая семья имеет свои обстоятельства. Для нахождения наилучшего решения из доступных есть смысл работать в паре с детским психологом, который поможет исследовать уровень развития ребенка и сможет дать рекомендации — когда и при каких условиях стоит посещать детский сад, или поможет сформировать альтернативы.

Однако, в общем-то, дети до трех лет, в норме, еще не достигают достаточного уровня психического, физиологического и — что не менее важно — функционального созревания, чтобы качественно и безопасно (в частности, без риска психологических травм) развиваться в условиях детского сада более нескольких часов, без родителей.

Дети в этом возрасте еще очень привязаны к маме (в норме ее отсутствие длительное время должно вызывать беспокойство), у них еще нет нужды в таком объеме и количестве общения с другими детьми (навыки коммуникации со сверстниками только начинают формироваться), ребенок еще недостаточно автономный в контексте навыков самообслуживания и т.д.

И, да, в связи со своим уровнем развития, он меньше способен к манипуляции родителями или же "протесту". Но, по-моему, это сомнительный аргумент для того, чтобы посещать садик на полный день с полутора лет. Действительно, ребенок легче адаптируется благодаря мощной нейропластичности и нейрогенезу. Однако за счет чего? Вместо чего?

Ребенку следует общаться со сверстниками до трех лет, постепенно овладевать разными моторными навыками, взаимодействовать с миром разными сенсорными системами (органами ощущения) – это действительно важно. Однако ключевое слово – постепенно, а именно – в зоне своего ближайшего развития, шаг за шагом развиваясь и с каждым месяцем готовясь к более самостоятельной и взрослой жизни.

До трех лет хорошей идеей будет посещение детских садов, клубов, секций и других заведений, где ребенок может находиться в присутствии родителей или не более нескольких часов подряд.

— Если ребенок "сова", каким образом можно перенастроить его режим на раннее засыпание и ранние подъемы?

— Мне жаль это говорить, но мы имеем дело с мифом. Людей "сов", "жаворонков" и других "пернатых" не существует. Эти термины придуманы и популяризированы социумом. Как специалисту, мне не известно об исследованиях, подтверждающих существование таких "режимных типов". Впрочем, существуют исследования, доказавшие, что жизнь в так называемом режиме "совы" негативно влияет на качество жизни и сокращает ее продолжительность сроком до 10 лет.

Этот вопрос решается исключительно в плоскости педагогических и психологических инструментов, а именно постепенного смещения времени засыпания и пробуждения на более ранней стадии, и создания условий, в которых ребенку будет легче утихать:

комфортное освещение (если есть тревожность в темноте, ночник может помочь);

достаточная шумоизоляция;

массаж тела и/или тяжелое одеяло (при ощущении собственных мышц и суставов нашей нервной системе легче утихать);

использование успокаивающих аромамасел (следуйте рекомендациям по пропорциям при разведении);

достаточная физическая активность в течение дня (если ребенок в течение дня был вынужден вести малоактивный образ жизни, то эта вполне нормальная потребность "догонит" вас вечером);

нормальная эмоциональная нагрузка (за 1-2 часа до сна старайтесь избегать сильных эмоциональных проявлений, как у ребенка, так и у себя или других взрослых);

создайте постоянные алгоритмы действий перед сном (сбор игрушек, ванные процедуры, переодевание, укладывание в кроватку, сказка на ночь, массаж и т.п.).

— Как долго в норме может продолжаться адаптация в виде слезных прощаний с родителями на пороге садика?

— В норме адаптация может занять от нескольких недель до двух месяцев. При этом должна наблюдаться динамика: постепенно должно становиться легче. Зачастую бывает так, что внезапно становится значительно сложнее, но если в этот момент родители выдерживают и не поддаются манипуляциям, поведение ребенка снова нормализуется.

— Правилен ли принцип физического "отрывания" ребенка от мамы в садике без "лишних" уговоров и разговоров?

- Не уверен, что слово "отрывать" (в любом контексте) — это хорошая идея, когда речь идет о маме и ребенке. Ребёнок должен быть исключительно в зоне своего ближайшего развития. Если его оторвать, бросить, оставить наедине с пока непосильными для его психики проблемами, он, конечно, адаптируется и "выживет". Однако, опять же, за счет чего? И какие последствия это может вызвать?

Когда мы попадаем в сверхсложные для нас ситуации, наш организм, в том числе наша психика, пытается бороться: запускает все возможные защитные механизмы, делает все возможное, чтобы выжить. В этом процессе нет времени и ресурсов для развития, то есть в результате это может привести к отставанию в развитии.

Кроме того, на базе такого травматического опыта могут сформироваться глубинные убеждения типа: "Самый родной человек может меня бросить". На базе глубинных убеждений формируются правила жизни типа: "В этом мире нельзя доверять никому, кроме себя". В результате формируется личность, управляемая не всегда адекватными паттернами поведения. Например, когда объективно человеку ничего не угрожает, он все равно будет испытывать тревожность, агрессию, недоверие ко всем и вся.

Резюмируя: не следует никого ни от кого отрывать. Нужно общаться, обсуждать, постепенно перемещать ребенка в зону его ближайшего развития, где он будет постепенно адаптироваться. При этом не поддерживать его манипулятивное поведение.

— Какие способы заинтересовать ребенка садиком или хотя бы искоренить неприязнь к нему?

— Следует готовиться к саду еще до посещения. Предлагаю следующий план:

Заранее рассказывайте о садике, как об интересном, замечательном месте, где детки играют и каждый день узнают что-то новое. Не стоит "угрожать" садиком: "вот пойдешь, там тебя научат" (спойлер: то же правило касается и школы). Зайдите в садик и сделайте несколько фото помещения, в котором будет находиться ваш ребенок, а также территорию вокруг садика. Предложите фотографии воспитателей. Составьте комикс из этих фото, в котором будет описан обычный день в садике: "Мы придем сюда, здесь ты переоденешься, здесь Людмила Ивановна проведет тебя к другим детям, а здесь вы будете играть и т.д.". Начните оставлять ребенка на несколько часов, постепенно увеличивая время и четко следуя графику. В любом случае не обманывайте ребенка, ведь это может спровоцировать мощный "откат" в адаптации.

— Как понять — ребенок не хочет идти в садик, потому что просто не хочет, потому что его там оскорбляют воспитатели или дети? Какие изменения в поведении должны быть насторожены?

— Основной маркер — нежелание носит очень неустойчивый характер: ребенок соглашается при приятных для него условиях. Например, просто идти в садик не хочет, а если пообещать за это поход в кино или мороженое, охотно. Такое поведение, скорее всего, будет свидетельствовать о манипулятивном (избегающем) поведении.

Поведенческие маркеры, которые могут свидетельствовать о проблемах в садике:

ребенок демонстрирует напряженность, часто плачет, тревожный, испуганный (говорит о страхе прямо или пытается спрятаться, физически реагирует на резкие движения или звуки);

говорит, что у нее что-то болит (особое внимание на суставы рук, часто детей не бьют, а выкручивают руки, чтобы не оставалось синяков);

закрывает уши, когда кто-то громко говорит (может быть практикой, которой пришлось научиться в садике из-за крика воспитателей).

При этом не ожидайте, что ребенок все сразу вам расскажет. Страх перед воспитателем может оказаться слишком сильным. В таких случаях следует обращаться к детскому психологу.

Более частой причиной становится системное недоразумение среди детей. Оно возникает из-за отсутствия навыков коммуникации и функционального созревания мозга для налаживания общения мирным путем, ведь "лопаткой по голове" значительно проще.

В таком случае вопрос сугубо в кадрах. Организация пространства и времени таким образом, чтобы опыт, который получает ребенок, был максимально безопасным и развивающим для него задача педагогов. Хочу заметить – именно безопасным и развивающим, а не приятным.

При условии, когда ребенку весело и интересно, он действительно развивается эффективнее, но есть ситуации, когда неприятные условия также выступают развивающим опытом.

Например, конфликты между детьми неизбежны и учат их взаимодействовать, однако задача педагогов объяснить последствия недопустимого поведения и принять меры, которые в дальнейшем предостерегут малышей от подобных поступков.

Самым оптимальным методом для этого является ограничение в игре. Ребенка следует изолировать на время (например, несколько минут) от других воспитанников для педагогической работы и формирования причинно-следственной связи: обижаешь других детей — не играешь с детьми.

Если формировать другие концепции, например бить ребенка за ошибки, формируется человек, который просто не может адаптироваться в цивилизованном обществе. Что понимает ребенок, которого бьют? Прав тот, кто сильнее. Это, кстати, одна из причин, почему иногда подростки обижают своих родителей.