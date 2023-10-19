У Дарницькому районі Києва масово зникло світло: коли його увімкнуть

В одному з районів Києва зникло світло

Сьогодні, 19 листопада, у Дарницькому районі Києва у 95 будинках раптово зникла електроенергія. Усіх абонентів екстрено перепідключатимуть за резервною схемою.

Про це повідомили у прес-службі ДТЕК. Фахівці обіцяють зробити все можливе, щоб якнайшвидше в будинках киян з’явилося світло.

Як виявилось, у Дарницькому районі столиці сьогодні сталася локальна аварія і без світла опинилися мешканці 95 будинків. Повідомляється, що всіх абонентів до 15:00 перепідключать до резервних джерел живлення.

Після цього фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання та займуться усуненням наслідків аварії. Це допоможе забезпечити надійну схему електропостачання будинків.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як пережити блекаут і завжди залишатися на зв’язку. Про можливі атаки на енергетичну інфраструктуру попереджають знову. Тож питання, як бути весь час на зв’язку під час блекауту, залишається актуальним і цього року.