У Києві зростає кількість хворих на грип та COVID-19: чи далеко до епідпорогу

Кияни стали частіше хворіти та звертатися за медичною допомогою

За даними фахівців, жителі Києва стали набагато частіше хворіти на грип, ГРВІ та коронавірус. Ця ситуація пов’язана з настанням похолодання і поки що не викликає побоювання у медиків.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на ГУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ". Рівень захворюваності на даний момент нижчий за епідемічний поріг на 45,8%

Відомо, що на 42-му тижні поточного року в столиці було зареєстровано 12 760 нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Загалом у Києві спостерігається зростання захворюваності на 8,6% у дорослих та дітей. Так, повідомляється, що дорослих захворіло 5197 (зростання на 13,5%), а дітей — 7563 (зростання на 5,5%). Зазначається, що захворюваність серед школярів зросла на 8,6% і ці показники стрімко зростають.

Також спостерігається зростання госпіталізації серед хворих на ГРВІ та грип – за останній тиждень було госпіталізовано 258 осіб, 158 з яких – діти.

Випадки захворюваності COVID-19 у Києві знову почали частішати. За минулий тиждень було клінічно підтверджено 656 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі захворіло 47 дітей до 17 років. Госпіталізовано 102 особи, з яких 23 дитини. Захворюваність на коронавірус зросла на 13,5%.

На даний момент у реанімації перебуває 12 пацієнтів, серед яких одна дитина. Минулого тижня зареєстровано 1 летальний випадок від ускладнень коронавірусу.

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