В Киеве растет число больных гриппом и COVID-19: далеко ли до эпидпорога

Киевляне стали чаще болеть и обращаться за медицинской помощью

По данным специалистов, жители Киева стали намного чаще болеть гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Данная ситуация связана с наступлением похолодания и пока не вызывает опасения у медиков.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МОЗ". Уровень заболеваемости на данный момент ниже эпидемического порога на 45,8%

Известно, что на 42-й неделе текущего года в столице было зарегистрировано 12 760 новых случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19. В целом в Киеве наблюдается рост заболеваемости на 8,6% у взрослых и детей. Так, сообщается, что взрослых заболело 5 197 (рост на 13,5%), а детей — 7 563 (рост на 5,5%). Отмечается, что заболеваемость среди школьников выросла на 8,6% и данные показатели стремительно растут.

Также наблюдается рост госпитализации среди больных ОРВИ и гриппом — за последнюю неделю было госпитализировано 258 человек, 158 из которых — дети.

Случаи заболеваемости COVID-19 в Киеве вновь начали учащаться. За минувшую неделю было клинически подтверждено 656 случаев заболевания коронавирусом, в том числе заболело 47 детей до 17 лет. Госпитализированы 102 человека, из которых 23 ребенка. Заболеваемость коронавирусом выросла на 13,5%.

На данный момент в реанимации пребывает 12 пациентов, среди которых один ребенок. На минувшей неделе зарегистрирован 1 летальный случай от осложнений коронавируса.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в мире снова распространяется вирус, который всем надоел. Хорошая новость в том, что вирус не так опасен, как три года назад, и проходит в более легкой форме.