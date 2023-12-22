У Києві ліквідували масштабний потоп: рух транспорту частково відновлено (мапа)

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У п’ятницю, 22 грудня, у Шевченківському районі Києва було ліквідовано масштабну аварію на водопроводі, яка сталася на вулиці Деревлянській напередодні. Фахівцям вдалося відновити водопостачання та повернути до будинків місцевих мешканців воду.

Окрім цього, на ділянці дороги від вулиці Білоруської до вулиці Ґарета Джонса частково відновили рух транспорту. Про це повідомляється в офіційному каналі КМДА у Телеграм.

На даний момент на вулиці Деревлянській повністю відновлено водопостачання та відкрито одну смугу руху від вулиці Білоруської до вулиці Ґарета Джонса.

Нагадаємо, що на вулиці Деревлянській сталася комунальна аварія – тут почався потоп через порив водопровідної мережі діаметром 300 мм. На місці працювали спеціалісти КП "Київводоканал", яким вдалося оперативно ліквідувати витік.

У зв’язку з цим рух транспорту від вулиці Білоруської до вулиці Гарета Джонса було перекрито. Наразі одна смуга дорожнього руху вже відкрита.

Одна смуга на виділеній ділянці дороги вже відкрита

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві впав будівельний кран і пошкодив трубу: почався потужний потоп (відео). Так, на території будівельного майданчика на вулиці Ревуцького впав будівельний кран і стався порив мережі холодного водопостачання. Після цього вулицю почало стрімко заливати водою. Рух транспорту було перекрито.