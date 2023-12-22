В Киеве ликвидировали масштабный потоп: движение транспорта частично возобновлено (карта)
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Актуальная информация для автовладельцев и пассажиров
В пятницу, 22 декабря, в Шевченковском районе Киева была ликвидирована масштабная авария на водопроводе, которая произошла на улице Деревлянской накануне. Специалистам удалось восстановить водоснабжение и вернуть в дома местных жителей воду.
Кроме этого, на участке дороги от улицы Белорусской до улицы Гарета Джонса частично возобновили движение для транспорта. Об этом сообщается в официальном канале КГГА в Телеграм.
На данный момент на улице Деревлянской полностью восстановлено водоснабжение и открыта одна полоса движения от улицы Белорусской до улицы Гарета Джонса.
Напомним, что на улице Деревлянской произошла коммунальная авария — здесь начался потоп из-за порыва водопроводной сети диаметром 300 мм. На месте работали специалисты КП "Киевводоканал", которым удалось оперативно ликвидировать утечку.
В связи с этим движение транспорта от улицы Белорусской до улицы Гарета Джонса было перекрыто. На данный момент одна полоса дорожного движения уже открыта.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве рухнул строительный кран и повредил трубу: начался мощный потоп (видео). Прямо на проезжую часть на улице Ревуцкого упал строительный кран и повредил трубу водопровода. После этого улицу начало стремительно заливать водой. Движение было перекрыто.