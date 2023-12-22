В Киеве ликвидировали масштабный потоп: движение транспорта частично возобновлено (карта)

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В пятницу, 22 декабря, в Шевченковском районе Киева была ликвидирована масштабная авария на водопроводе, которая произошла на улице Деревлянской накануне. Специалистам удалось восстановить водоснабжение и вернуть в дома местных жителей воду.

Кроме этого, на участке дороги от улицы Белорусской до улицы Гарета Джонса частично возобновили движение для транспорта. Об этом сообщается в официальном канале КГГА в Телеграм.

На данный момент на улице Деревлянской полностью восстановлено водоснабжение и открыта одна полоса движения от улицы Белорусской до улицы Гарета Джонса.

Напомним, что на улице Деревлянской произошла коммунальная авария — здесь начался потоп из-за порыва водопроводной сети диаметром 300 мм. На месте работали специалисты КП "Киевводоканал", которым удалось оперативно ликвидировать утечку.

В связи с этим движение транспорта от улицы Белорусской до улицы Гарета Джонса было перекрыто. На данный момент одна полоса дорожного движения уже открыта.

Одна полоса на выделенном участке дороги уже открыта

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве рухнул строительный кран и повредил трубу: начался мощный потоп (видео). Прямо на проезжую часть на улице Ревуцкого упал строительный кран и повредил трубу водопровода. После этого улицу начало стремительно заливать водой. Движение было перекрыто.