У Києві сталося одразу кілька комунальних аварій: перекрито дороги, а люди залишилися без води

Автовласників просять заздалегідь планувати свій маршрут

У понеділок, 25 грудня, стало відомо про те, що одразу кілька серйозних комунальних аварій сталося у столиці. Так, у Голосіївському та Деснянському районах Києва прорвало водопровідну магістраль.

Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Так, на вулиці Добрий Шлях, 5, що в Голосіївському районі столиці, стався порив водопровідної магістралі діаметром 200 мм. Внаслідок аварії довелося перекрити одну смугу руху цією вулицею.

На вулиці Добрий Шлях, 5 сталася комунальна аварія

Ще одна комунальна аварія сталася на вулиці Матеюка, 4, що у Деснянському районі столиці. Як виявилося, тут була пошкоджена магістраль діаметром 300 мм.

Оцінивши масштаби пориву було вирішено перекрити рух транспорту цією вулицею.

Ще одна комунальна аварія сталася на вулиці Матеюка, 4

В результаті аварій жителі низки будинків залишились без водопостачання. "Київводоканал" направив на місця автоцистерни з питною водою.

Розміщені вони за такими адресами:

вулиця Добрий Шлях, 5

вулиця Матеюка, 15-А.

На місцях вже працюють спеціалісти. Наслідки аварій намагаються ліквідувати якнайшвидше.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що раніше у Києві прорвало трубу з окропом і вода залила підземний перехід (відео). За словами очевидців, гарячою водою повністю затопило підземний перехід. Окрім того, залило припарковані автомобілі. Інцидент стався у Голосіївському районі столиці, що на вулиці Саперно-Слобідській.