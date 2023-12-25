В Киеве произошло сразу несколько коммунальных аварий: перекрыты дороги, а люди остались без воды
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Автовладельцев просят заранее планировать свой маршрут
В понедельник, 25 декабря, стало известно о том, что сразу несколько серьезных коммунальных аварий произошло в столице. Так, в Голосеевском и Деснянском районах Киева прорвало водопроводную магистраль.
Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, на улице Добрый Шлях, 5, что в Голосеевском районе столицы, произошел порыв водопроводной магистрали диаметром 200 мм. В результате аварии пришлось перекрыть одну полосу движения по данной улице.
Еще одна коммунальная авария произошла на улице Матеюка, 4, что в Деснянском районе столицы. Как оказалось, здесь была повреждена магистраль диаметром 300 мм.
Оценив масштабы порыва было решено перекрыть движение транспорта по данной улице.
В результате аварий жители ряда домов остались без водоснабжения. "Киевводоканал" направил на места автоцистерны с питьевой водой.
Размещены они по следующим адресам:
- улица Добрый Шлях, 5
- улица Матеюка, 15-А.
На местах уже работают специалисты. Последствия аварий пытаются ликвидировать как можно оперативнее.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что ранее в Киеве прорвало трубу с кипятком и вода залила подземный переход (видео). По словам очевидцев, горячей водой полностью затопило подземный переход. Кроме того, залило припаркованные автомобили. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, на улице Саперно-Слободской.