В Киеве произошло сразу несколько коммунальных аварий: перекрыты дороги, а люди остались без воды

Автовладельцев просят заранее планировать свой маршрут

В понедельник, 25 декабря, стало известно о том, что сразу несколько серьезных коммунальных аварий произошло в столице. Так, в Голосеевском и Деснянском районах Киева прорвало водопроводную магистраль.

Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, на улице Добрый Шлях, 5, что в Голосеевском районе столицы, произошел порыв водопроводной магистрали диаметром 200 мм. В результате аварии пришлось перекрыть одну полосу движения по данной улице.

На улице Добрый Шлях, 5 произошла коммунальная авария

Еще одна коммунальная авария произошла на улице Матеюка, 4, что в Деснянском районе столицы. Как оказалось, здесь была повреждена магистраль диаметром 300 мм.

Оценив масштабы порыва было решено перекрыть движение транспорта по данной улице.

Еще одна коммунальная авария произошла по улице Матеюка, 4

В результате аварий жители ряда домов остались без водоснабжения. "Киевводоканал" направил на места автоцистерны с питьевой водой.

Размещены они по следующим адресам:

улица Добрый Шлях, 5

улица Матеюка, 15-А.

На местах уже работают специалисты. Последствия аварий пытаются ликвидировать как можно оперативнее.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что ранее в Киеве прорвало трубу с кипятком и вода залила подземный переход (видео). По словам очевидцев, горячей водой полностью затопило подземный переход. Кроме того, залило припаркованные автомобили. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, на улице Саперно-Слободской.