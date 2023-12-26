У Києві здають в оренду квартиру із шикарним видом на ЦУМ: ціна вас здивує (відео)

Комфортне житло розташоване у центрі Києва

У Шевченківському районі Києва здають в оренду розкішну двокімнатну квартиру з неймовірним видом на ЦУМ. Апартаменти розташовані у самому центрі столиці на вулиці Хрещатик.

За оренду квартири просять 2 тисячі доларів США на місяць чи понад 75 тисяч гривень. Про це повідомляється в Телеграм — каналі "Київський двіж".

Так, у квартирі є простора тераса з меблями, кухня, вхідна група, санвузол, робочий кабінет та основна спальня з великою шафою для речей. Апартаменти укомплектовані побутовою технікою та меблями.

Також у квартирі можна помітити великий плазмовий телевізор та багато дзеркал, що допомагає візуально "розширити" простір. З вікон апартаментів відкривається просто шикарний вид на ЦУМ та центр столиці.

Варто зазначити, що в апартаментах зроблено якісний сучасний ремонт у світлих тонах. Загальна площа квартири не повідомляється, як і поверх, на якому вона розташована.

З вікон квартири відкривається вид на ЦУМ

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві здають в оренду пентхаус із баром та власним кінотеатром: ціна вас шокує (відео). У Печерському районі столиці пропонують взяти в оренду просторий двоповерховий пентхаус, розташований на території елітного житлового кварталу "Новопечерські Липки". У квартирі є бар, власний кінотеатр, тераса з альтанкою та джакузі.