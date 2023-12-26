У Києві повністю перекрили рух однією з вулиць: подробиці

Актуальна інформація для автовласників та пасажирів

У вівторок, 26 грудня, у Деснянському районі столиці, де раніше сталася комунальна аварія, залишається повністю перекритим дорожній рух на вулиці Матеюка. На місці події продовжують працювати фахівці, які намагаються ліквідувати наслідки аварії якомога оперативніше.

Автовласників прохають уважно планувати свій маршрут та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на інформацію від "Київводоканалу".

Як виявилось, комунальна аварія сталася на вулиці Матеюка, 4, що у Деснянському районі столиці. Тут була пошкоджена водопровідна магістраль діаметром 300 мм.

Оцінивши масштаби пориву, було вирішено перекрити рух транспорту по вулиці Матеюка від вулиці Мілютенка до вулиці Кубанської України.

Рух транспорту вулицею Матеюка перекрито

Внаслідок аварії мешканці низки будинків залишилися без водопостачання. "Київводоканал" направив на місце події автоцистерну із питною водою. Вона розміщена за адресою: вулиця Матеюка, 15-А.

На місці продовжують працювати фахівці, які намагаються ліквідувати наслідки аварії якомога оперативніше.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що раніше у Києві прорвало трубу з окропом і вода залила підземний перехід (відео). За словами очевидців, гарячою водою повністю затопило підземний перехід. Окрім того, залило припарковані автомобілі. Інцидент стався у Голосіївському районі столиці, що на вулиці Саперно-Слобідській.