В Киеве полностью перекрыли движение по одной из улиц: подробности

Актуальная информация для автовладельцев и пассажиров

Во вторник, 26 декабря, в Деснянском районе столицы, где ранее произошла коммунальная авария, остается полностью перекрытым дорожное движение на улице Матеюка. На месте происшествия продолжают работать специалисты, которые пытаются ликвидировать последствия аварии как можно оперативнее.

Автовладельцев просят внимательно планировать свой маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на информацию от "Киевводоканала".

Как оказалось, коммунальная авария произошла на улице Матеюка, 4, что в Деснянском районе столицы. Здесь была повреждена водопроводная магистраль диаметром 300 мм.

Оценив масштабы порыва было решено перекрыть движение транспорта по улице Матеюка от улицы Милютенко до улицы Кубанской Украины.

Движение транспорта по улице Матеюка перекрыто

В результате аварии жители ряда домов остались без водоснабжения. "Киевводоканал" направил на место происшествия автоцистерну с питьевой водой. Она размещена по адресу: улица Матеюка, 15-А.

На месте продолжают работать специалисты, которые пытаются ликвидировать последствия аварии как можно оперативнее.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что ранее в Киеве прорвало трубу с кипятком и вода залила подземный переход (видео). По словам очевидцев, горячей водой полностью затопило подземный переход. Кроме того, залило припаркованные автомобили. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, на улице Саперно-Слободской.