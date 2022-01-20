Легендарний український гурт "Тартак" розпався

За два роки без Олександра Положинського гурт не зміг добитися колишньої популярності.

Відомий український гурт "Тартак" через два роки після того, як з колективу пішов лідер та засновник Олександр Положинський, оголосив про свій розпад. Гурт не зміг впоратися з усіма "перешкодами" на їхньому шляху. Нагадаємо, що ексфронтмена замінив співак Сергій Строян.

Офіційна заява учасників групи з’явилася 20 січня на сторінці колективу Інстаграм.

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"Ми, музиканти "Тартака" сьогодні офіційно завершуємо свою роботу у складі групи. Дякуємо всім, хто підтримував наші спроби втримати на ходу цю легендарну машину", — йдеться у зверненні групи до своїх фанів.

Щоб шанувальники колективу не дуже засмучувалися, музиканти поспішили повідомити й хорошу новину. Артисти не кидають музичної кар’єри і незабаром планують повернутися з новим проєктом, над яким зараз активно працюють.

Група "Тартак": історія

"Тартак" – це українська реп-група, яка була заснована у Луцьку у 1996 році. Протягом 24 років її лідером був Олександр Положинський, який залишив його у лютому 2020 року. До складу колективу входять: гітарист Антон Єгоров, бас-гітарист Денис Левченко, барабанщик Ярослав Вільчик, соліст Сергій Строян.

1997-го музиканти голосно заявили про себе на фестивалі "Червона Рута": хлопці взяли перший приз у номінації "танцювальна музика" з хітами "О-ля-ля", "Божевільні танці", "Подаруй мені кохання". Перший кліп з’явився наприкінці 1999 року – відео на пісню "О-ля-ля", а дебютний альбом вийшов лише 2001-го і отримав назву "Демографічний вибух".

За 26 років існування гурт випустив 10 студійних альбомів та десятки хітів.

Нагадаємо, що 2 листопада 2021 року стало відомо про розпад популярного гурту Artik & Asti. Про це небагатослівно повідомив Артік у своєму Інстаграмі. Асті свій відхід із групи практично не коментувала. Лише в інтерв’ю Ксенії Собчак дівчина коротко зазначила, що у цьому "ніхто не винен". У мережі стали з’являтися чутки, що у групі тривалий час були конфлікти.

Раніше "Телеграф" писав, що Артем Умріхін вже визначився із новою солісткою.