Легендарний український гурт "Тартак" розпався
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За два роки без Олександра Положинського гурт не зміг добитися колишньої популярності.
Відомий український гурт "Тартак" через два роки після того, як з колективу пішов лідер та засновник Олександр Положинський, оголосив про свій розпад. Гурт не зміг впоратися з усіма "перешкодами" на їхньому шляху. Нагадаємо, що ексфронтмена замінив співак Сергій Строян.
Офіційна заява учасників групи з’явилася 20 січня на сторінці колективу Інстаграм.
"Ми, музиканти "Тартака" сьогодні офіційно завершуємо свою роботу у складі групи. Дякуємо всім, хто підтримував наші спроби втримати на ходу цю легендарну машину", — йдеться у зверненні групи до своїх фанів.
Щоб шанувальники колективу не дуже засмучувалися, музиканти поспішили повідомити й хорошу новину. Артисти не кидають музичної кар’єри і незабаром планують повернутися з новим проєктом, над яким зараз активно працюють.
Група "Тартак": історія
"Тартак" – це українська реп-група, яка була заснована у Луцьку у 1996 році. Протягом 24 років її лідером був Олександр Положинський, який залишив його у лютому 2020 року. До складу колективу входять: гітарист Антон Єгоров, бас-гітарист Денис Левченко, барабанщик Ярослав Вільчик, соліст Сергій Строян.
1997-го музиканти голосно заявили про себе на фестивалі "Червона Рута": хлопці взяли перший приз у номінації "танцювальна музика" з хітами "О-ля-ля", "Божевільні танці", "Подаруй мені кохання". Перший кліп з’явився наприкінці 1999 року – відео на пісню "О-ля-ля", а дебютний альбом вийшов лише 2001-го і отримав назву "Демографічний вибух".
За 26 років існування гурт випустив 10 студійних альбомів та десятки хітів.
Нагадаємо, що 2 листопада 2021 року стало відомо про розпад популярного гурту Artik & Asti. Про це небагатослівно повідомив Артік у своєму Інстаграмі. Асті свій відхід із групи практично не коментувала. Лише в інтерв’ю Ксенії Собчак дівчина коротко зазначила, що у цьому "ніхто не винен". У мережі стали з’являтися чутки, що у групі тривалий час були конфлікти.
Раніше "Телеграф" писав, що Артем Умріхін вже визначився із новою солісткою.
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