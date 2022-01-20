Укр

Легендарная украинская группа "Тартак" распалась

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
296
Участники группы "Тартак" объявили, что завершают свою карьеру Новость обновлена 20 января 2022, 14:51
Участники группы "Тартак" объявили, что завершают свою карьеру

За два года без Александра Положинского группа не смогла добиться прежней популярности.

Известная украинская группа "Тартак" спустя два года после того, как из коллектива ушел лидер и основатель Александр Положинский, объявила о своем распаде. Группа не смогла справиться со всеми "препятствиями" на их пути. Напомним, что экс-фронтмена заменил певец Сергей Строян.

Официальное заявление участников группы появилось 20 января на странице коллектива в Инстаграм.

"Мы, музыканты "Тартака" сегодня официально завершаем свою работу в составе группы. Спасибо всем кто поддерживал наши попытки удержать на ходу эту легендарную машину" — говорится в обращении группы к своим фанам.

Чтобы поклонники коллектива не сильно расстраивались, музыканты поспешили сообщить и хорошую новость. Артисты не бросают музыкальную карьеру и вскоре планируют вернуться с новым проектом, над которым сейчас активно работают.

Группа "Тартак": история

"Тартак" – это украинская рэп-группа, которая была основана в Луцке в 1996 году. На протяжении 24 лет ее лидером был Александр Положинский, который покинул его в феврале 2020-го года. В состав коллектива входят: гитарист Антон Егоров, бас-гитарист Денис Левченко, барабанщик Ярослав Вильчик, солист — Сергей Строян.

В 1997-м музыканты громко заявили о себе на фестивале "Червона Рута": ребята взяли первый приз в номинации "танцевальная музыка" с хитами "О-ля-ля", "Безумные танцы", "Подари мне любовь". Первый клип появился в конце 1999 года – видео на песню "О-ля-ля", а дебютный альбом вышел только в 2001-м и получил название "Демографический взрыв".

За 26 лет существования группа выпустила 10 студийных альбомов и десятки хитов.

Напомним, что 2 ноября 2021 года стало известно о распаде популярной группы Artik & Asti. Об этом немногословно сообщил Артик в своем Инстаграм. Асти свой уход из группы практически не комментировала. Лишь в интервью Ксении Собчак девушка коротко отметила, что в этом "никто не виноват". В сети стали появляться слухи, что в группе долгое время были конфликты.

Ранее "Телеграф" писал, что Артем Умрихин уже определился с новой солисткой.

Теги:
#Музыка #Тартак #Группа Тартак
Пресс-секретарь президента РФ озвучил новые угрозы
Новости России
У Путина прямо пригрозили обострением войны на Донбассе из-за санкций США
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пресс-секретарь президента РФ озвучил новые угрозы
У Путина прямо пригрозили обострением войны на Донбассе из-за санкций США
Дата публикации
Категория
Американские Javelin еще не были в настоящем бою в Украине, но РФ их уже опасается
Российские танки сгорят за три секунды: чем ответит Украина на вторжение Путина
Дата публикации
Категория
Проверки станут обязательными осенью 2022 года
Обязательный техосмотр в Украине коснется всех, но есть нюанс: известно, какие авто проверят первыми
Дата публикации
Категория
Причина такого повышения не сообщается
Правление одного из украинских госбанков увеличило себе зарплату в 25 раз
Дата публикации
Категория
В ближайшие дни Украину будет засыпать снегом
Снежный шторм уверенно накрывает Украину: какие области засыплет больше всего