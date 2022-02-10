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Учасник Нацвідбору на Євробачення прокоментував чутки про упереджене суддівство Тіни Кароль

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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BARLEBEN — фіналіст Нацвідбору в Україні на "Євробачення-2022" Новина оновлена 10 лютого 2022, 18:06
BARLEBEN — фіналіст Нацвідбору в Україні на "Євробачення-2022"

BARLEBEN розповів, чи переживає, що деяким учасникам можуть підсуджувати

У суботу, 12 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2022, під час якого буде обрано представника на міжнародному пісенному конкурсі від України. У фаворитах значиться співачка Аліна Паш — найчастіша учасниця цьогорічного скандалу на Нацвідборі.

Єврофани критикують захід з різних причин, включаючи плагіат пісень та дискваліфікацію співака LAUD. Останньою претензією до телерадіомовника Суспільне стала участь у журі Нацвідбору Тіни Кароль – українська співачка фінансово бере участь у розкручуванні фіналіста Wellboy, а також була наставником для білоруського співака Michael Soul у проєкті "Голос країни".

Співак BARLEBEN (справжнє ім’я Олександр Барлебен) — фіналіст Нацвідбору, відповів, чи переживає, що деяким учасникам можуть підсуджувати. Про це BARLEBEN розповів у ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

"Нещодавно Тіна Кароль представила альбом "Молода кров" з молодими виконавцями. На мою думку, допомога новим іменам від артистки, яка пройшла дуже тернистий шлях, викликає лише повагу", — відповів співак.

Повний текст інтерв’ю читайте на "Телеграфі" в п'ятницю, 11 лютого, о 8-й ранку.

Нагадаємо, що переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A увійшов до п’ятірки найкращих на конкурсі. Господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.

Теги:
#Тіна Кароль #Евровидение 2008
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