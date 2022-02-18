У Палаці спорту прокоментували продаж квитків на концерт нев’їзного в Україну Шуфутинського

Концерт не відбудеться, але квитки так само залишилися у продажу.

У київському Палаці спорту на 8 березня було анонсовано великий концерт відомого російського шансоньє Михайла Шуфутинського, проте виступ навряд чи відбудеться, адже співак не зможе перетнути кордон України. Прикордонна служба не дасть йому дозволу на в’їзд за порушення українського законодавства.

Попри цей факт, продаж досить дорогих квитків, вартість яких коливається від 590 до 5990 грн, продовжується. "Телеграф" поцікавився в адміністрації Палацу спорту, чому продаж квитків не зупинили, і чи буде скасовано концерт Михайла Шуфутинського. Проте на ці питання вони не змогли відповісти.

"Я не можу вам відповісти на це питання. Поки що квитки продаються, немає жодних змін", — розповіли "Телеграфу" у Палаці спорту.

Зазначимо, що після появи анонсу концерту українці обурилися, що в Україні взялися за організацію концерту російського артиста, який визнає окупацію Криму. Серед обурених був відомий український продюсер Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, що для того, щоб таких концертів більше не організовували в українських містах, Ігор Кондратюк створив петицію на сайті президента про заборону на в’їзд в Україну російських артистів. Хоча реакція глави держави на петицію вже є, реальних зрушень у цьому питанні поки що немає. Про це Кондратюк розповів "Телеграфу" в ексклюзивному інтерв’ю.