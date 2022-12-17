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Фаворитки Нацвідбору 2023 року не пройшли "випробування живим звуком": мережа незадоволена

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Jerry Heil і KRUT Новина оновлена 17 грудня 2022, 19:14
Jerry Heil і KRUT. Фото Колаж "Телеграфа"

Українці у 2023 році дуже прискіпливо обирають учасника для міжнародного конкурсу

"Народні" критики Національного відбору на Євробачення у 2023 році виявилися досить жорсткими, адже від них дісталося не тільки молодому артисту Moisei, який до речі виступав вперше на великій сцені, але й уже досвідченим учасницям відбору, та ще й його фавориток — співачкам Jerry. Heil і KRUT.

Лідер букмекерських прогнозів Jerry Heil виступала за номером 4. Зазначимо, що це її друга спроба підкорити Нацвідбір. Цього року виконавиця "подорослішала", і вирішила ще раз спробувати свої сили та вибрати право представляти Україну на Євробаченні-2023 зі своєю піснею "WHEN GOD SHUT THE DOOR".

Виступ Jerry Heil на Нацвідборі 2023:

Марина KRUTЬ виступала під номером 6, і свій виступ вона присвятила своїй близькій людині, яка зараз обороняє нашу країну від російських окупантів. Підкорювати сцену Євробачення 2023 року вона планує мелодійною піснею "Колискова".

Виступ KRUTЬ на Нацвідборі 2023:

У коментарях під виступами артисток можна знайти різні відгуки: від звинувачень у спекуляції на темі війни, поганих бек-вокалістів та використання "фанери", до простого "а мені не подобається". Наприклад, деякі користувачі не повірили, що деякі уривки своєї пісні Jerry Heil співає наживо.

Jerry Heil на Нацвідборі — відгуки
Jerry Heil на Нацвідборі — відгуки
Jerry Heil на Нацвідборі — відгуки
Jerry Heil на Нацвідборі — відгуки

На той час KRUTЬ "прилетіло" за поганих бек-вокалістів. Проте більше пісню хвалять, але не вважають, що вона підходить для Євробачення.

KRUTЬ на Нацвідборі — відгуки
KRUTЬ на Нацвідборі — відгуки
KRUTЬ на Нацвідборі — відгуки
KRUTЬ на Нацвідборі — відгуки

"Євробачення-2023": де і коли відбудеться

У 2023 році конкурс "Євробачення-2023" від імені України пройде у Великій Британії на батьківщині відомого гурту "Бітлз" у Ліверпулі. Усього за перемогу в конкурсі, який, до речі, проводитиметься вже в 67-й раз, боротимуться 37 країн. Зазначимо, що низка країн відмовилася від виступів на Євробаченні-2023 у зв’язку з усуненням Білорусі та росії.

Фіналісти будуть традиційно визначені у півфіналах, які пройдуть 9 та 11 травня. Зазначимо, що Україна як країна переможець автоматично потрапляє у фінал, який відбудеться 13 травня.

Теги:
#Євробачення #Нацвідбір