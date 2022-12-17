Фаворитки Нацвідбору 2023 року не пройшли "випробування живим звуком": мережа незадоволена

Українці у 2023 році дуже прискіпливо обирають учасника для міжнародного конкурсу

"Народні" критики Національного відбору на Євробачення у 2023 році виявилися досить жорсткими, адже від них дісталося не тільки молодому артисту Moisei, який до речі виступав вперше на великій сцені, але й уже досвідченим учасницям відбору, та ще й його фавориток — співачкам Jerry. Heil і KRUT.

Лідер букмекерських прогнозів Jerry Heil виступала за номером 4. Зазначимо, що це її друга спроба підкорити Нацвідбір. Цього року виконавиця "подорослішала", і вирішила ще раз спробувати свої сили та вибрати право представляти Україну на Євробаченні-2023 зі своєю піснею "WHEN GOD SHUT THE DOOR".

Виступ Jerry Heil на Нацвідборі 2023:

Марина KRUTЬ виступала під номером 6, і свій виступ вона присвятила своїй близькій людині, яка зараз обороняє нашу країну від російських окупантів. Підкорювати сцену Євробачення 2023 року вона планує мелодійною піснею "Колискова".

Виступ KRUTЬ на Нацвідборі 2023:

У коментарях під виступами артисток можна знайти різні відгуки: від звинувачень у спекуляції на темі війни, поганих бек-вокалістів та використання "фанери", до простого "а мені не подобається". Наприклад, деякі користувачі не повірили, що деякі уривки своєї пісні Jerry Heil співає наживо.

На той час KRUTЬ "прилетіло" за поганих бек-вокалістів. Проте більше пісню хвалять, але не вважають, що вона підходить для Євробачення.

"Євробачення-2023": де і коли відбудеться

У 2023 році конкурс "Євробачення-2023" від імені України пройде у Великій Британії на батьківщині відомого гурту "Бітлз" у Ліверпулі. Усього за перемогу в конкурсі, який, до речі, проводитиметься вже в 67-й раз, боротимуться 37 країн. Зазначимо, що низка країн відмовилася від виступів на Євробаченні-2023 у зв’язку з усуненням Білорусі та росії.

Фіналісти будуть традиційно визначені у півфіналах, які пройдуть 9 та 11 травня. Зазначимо, що Україна як країна переможець автоматично потрапляє у фінал, який відбудеться 13 травня.