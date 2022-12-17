Фаворитки Нацотбора 2023 не прошли "испытание живым звуком": сеть недовольна

Украинцы в 2023 году очень придирчиво выбирают участника для междунароного конкурса

"Народные" критики Национального отбора на Евровидение в 2023 году оказались достаточно жесткими, ведь от них досталось не только молодому, начинающему артисту Moisei, который кстати выступал впервые на большой сцене, но и уже опытным участницам отбора, да еще и его фавориток — певицам Jerry Heil и KRUTЬ.

Лидер букмекерских прогнозов Jerry Heil выступала под номером 4. Отметим, что это ее вторая попытка покорить Нацотбор. В этом году исполнительница "повзрослела", и решила еще раз попробовать свои силы и выбороть право представлять Украину на Евровидении-2023 со своей песней "WHEN GOD SHUT THE DOOR".

Выступление Jerry Heil на Нацотборе 2023:

Марина KRUTЬ выступала под номером 6, и свое выступление она посвятила своему близкому человеку, который сейчас обороняет нашу страну от российских оккупантов. Покорять сцену Евровидения 2023 она планирует мелодичной песней "Колискова".

Выступление KRUTЬ на Нацотборе 2023:

В комментариях под выступлениями артисток можно найти различные отзывы: от обвинений в спекуляции на теме войны, плохих бэк-вокалистов и использовании "фанеры, до простого "а мне не нравится. К примеру, некоторые пользователи не поверили, что некоторые отрывки своей песни Jerry Heil поет вживую.

В то время KRUTЬ "прилетело" за плохих бэк-вокалистов. Однако больше песню хвалят, но не считают, что она подходит для Евровидения.

"Евровидение-2023": где и когда состоится

В 2023 году конкурс "Евровидение-2023" от имени Украины пройдет в Великобритании на родине известной группы "Битлз" в Ливерпуле. Всего за победу в конкурсе, который кстати будет проводиться уже в 67-й раз, будут бороться 37 стран. Отметим, что ряд стран отказался от выступлений на Евровидении-2023 в связи с отстранением Беларуси и россии.

Финалисты будут традиционно определены в полуфиналах, которые пройдут 9 и 11 мая. Отметим, что Украина, как страна победитель, автоматически попадает в финал, который состоится 13 мая.