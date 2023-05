Thirty Seconds To Mars випустили першу пісню за п’ять років: про що вона (відео)

Слідом за новим хітом очікується альбом та тур із концертами

Гурт Thirty Seconds To Mars вже досить довгий час не радував фанатів новими хітами, проте творча пауза нарешті завершилася, — увечері в понеділок, 8 травня, вийшла нова пісня під назвою "Stuck" та кліп до неї.

Фронтмен гурту Джаред Лето назвав її "любовним листом" до деяких із його улюблених фотографів

"Відео для STUCK багато в чому є доповненням і продовженням подорожі, розпочатої з "Up In The Air", свята мистецтва, дизайну, моди та чудових людей, які втілюють їх у життя. Це любовний лист до сили руху та потенціалу людей, які не обов’язково добре вписуються, але роблять світ набагато цікавішим", — пише Лето.

Зауважимо, що це лише перша пісня — незабаром очікується цілий альбом. Він буде називатися "It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day" і вийде 15 вересня 2023 — його вже можна замовити онлайн. Більше того, Джаред Лето натякнув у своєму Instagram, що слідом за альбомом буде і концертний тур.

Варто зауважити, що хоча "Stuck" і відрізняється від усіх відомих та улюблених пісень 30 Seconds To Mars, і деякі навіть стверджують, що гурт став "попсовішим", пісню все одно сприйняли дуже позитивно.

"Справжні фанати Thirty Seconds To Mars люблять те, що вони випускають, незалежно від того, на якій стадії вони знаходяться", "Це щось нове, але в ньому збереглася індивідуальність групи", "Речі змінюються, вони розвиваються… Справжні фанати вміють цінувати хорошу еволюцію… Джаред як завжди ідеальний", "30 Seconds To Mars це життя, а життя мінливе, непередбачуване і дивовижне. Ми, які стежили за ними десятиліттями, це розуміємо. Так тримати, ви робите велику роботу", "Мої очікування були дуже високі, але вони перевершили все", "Вийшло зовсім дивно і саме так, як я очікував", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Деякі коментарі до кліпу на YouTube

Нагадаємо, раніше Джаред Лето став зіркою мережі, з’явившись на Met Gala 2023 у величезному костюмі кота.