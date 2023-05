Thirty Seconds To Mars выпустили первую песню за пять лет: о чем она (видео)

Вслед за новым хитом ожидается альбом и тур с концертами

Группа Thirty Seconds To Mars уже довольно долгое время не радовала фанатов новыми хитами, однако творческая пауза наконец-то завершилась, — вечером в понедельник, 8 мая, вышла новая песня под названием "Stuck" и клип к ней.

Фронтмен группы Джаред Лето назвал ее "любовным письмом" к некоторым из его любимых фотографов

"Видео для STUCK во многом является дополнением и продолжением путешествия, начатого с "Up In The Air", праздника искусства, дизайна, моды и замечательных людей, которые воплощают их в жизнь. Это любовное письмо к силе движения и потенциалу людей, которые не обязательно хорошо вписываются, но делают мир намного более увлекательным", — пишет Лето.

Заметим, что это лишь первая песня, — скоро ожидается целый альбом. Он будет называться "It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day" и выйдет 15 сентября 2023 года, — его уже можно предзаказать онлайн. Более того, Джаред Лето намекнул в своем Instagram, что вслед за альбомом последует и концертный тур.

Стоит заметить, что хотя "Stuck" и отличается от всем известных и любимых песен 30 Seconds To Mars, и некоторые даже утверждают, что группа стала "попсовее", песню все равно восприняли очень положительно.

"Настоящие фанаты Thirty Seconds To Mars любят то, что они выпускают, независимо от того, на какой стадии они находятся", "Это нечто новое, но в нем сохранилась индивидуальность группы", "Вещи меняются, они развиваются… Настоящие фанаты умеют ценить хорошую эволюцию… Джаред как всегда идеален", "30 Seconds To Mars это жизнь, а жизнь изменчива, непредсказуема и удивительна. Мы, которые следили за ними десятилетиями, это понимаем. Так держать, вы делаете большую работу", "Мои ожидания были очень высоки, но они превзошли все", "Получилось совершенно странно и именно так, как я ожидал", — среди прочего, пишут в комментариях.

Некоторые из комментариев к клипу на YouTube

Напомним, ранее Джаред Лето стал звездой сети, появившись на Met Gala 2023 в огромном костюме кота.