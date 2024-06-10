Виправте це негайно: чому телефон швидко розряджається

Не забувайте вимикати зайве і заряду телефона вистачатиме на довше

Неправильна експлуатація смартфона призводить до проблем із гаджетом. Серед помилок є ті, які сприяють швидкому розрядженню акумулятора.

Серед причин, чому батарея телефону може швидко сідати — зайві програми та нехтування оновленнями. "Телеграф" обрав п’ять найпоширеніших чинників, які "крадуть" ваш заряд.

Поганий прийом мобільного зв’язку може призвести до того, що ваш телефон буде постійно шукати з’єднання, що призведе до швидкої розрядки акумулятора. Також на це впливає постійний пошук з’єднань Wi-Fi, його варто вимкнути, якщо немає потреби.

Вплив екстремально високих або низьких температур може негативно вплинути на продуктивність акумулятора.

Використання застарілої операційної системи може призвести до неефективного використання акумулятора.

Багато програм продовжують працювати у фоновому режимі, витрачаючи заряд акумулятора.

Використання екрана — висока яскравість екрана може швидко розрядити акумулятор, також якщо екран увімкнено протягом тривалого періоду часу, це може призвести до втрати заряду батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, від яких пристроїв можна зарядити смартфон під час відключень світла. Повербанком може стати навіть авто.