Танцюрист Дорофеєвої вперше зв’язався з шанувальниками після побиття

Танцюрист Наді Дорофеєвої, якого побили в Києві, вийшов на зв’язок зі своїми передплатниками в Інстаграм.

Танцюрист з балету відомої української співачки Наді Дорофєєвої Женя Гончаренко, якого 1-го серпня побили в Києві біля клубу Lift, вперше вийшов на зв’язок зі своїми шанувальниками.

Хлопець опублікував на своїй сторінці в Інстаграм сторіс з лікарняної палати, в якій подякував своїм прихильникам за підтримку і пообіцяв відповісти кожному.

"Буду поступово всіх тримати в курсі" — додав танцюрист.

Побиття танцюриста Наді Дорофєєвої: що відомо

22-річний артист балету Наді Дорофєєвої виходив з клубу Lift 1 серпня, коли на нього напав незнайомий чоловік. В результаті танцюрист отримав черепно-мозкові травми, а також крововилив в мозок. У лікарні йому зробили трепанацію черепа і повідомили про параліч частини тіла.

Державне бюро розслідувань раніше заявляло, що проти співробітника УДО відкрито справу за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" публікував відео, як відбувалося напад УГОшніка на танцюриста.

16 серпня Женя Гончаренко прокинувся після 16-ти днів коми. У хлопця погано працює нога і не відкривається праве око.