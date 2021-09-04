Алена Алена засвітила свого бойфренда на фото

Реперка Alyona Alyona поділилася першими враженнями про спільне життя зі своїм хлопцем.

Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona, справжнє ім’я якої Олена Савраненко, ще в липні 2021 року повідомила своїм шанувальникам, що в її житті настає новий етап, і вона переїжджає до свого бойфренда. І ось через 2 місяці це сталося.

На своїй сторінці в Інстаграм артистка опублікувала новий пост, в якому розповіла, як проходив її переїзд. А також показала фото свого хлопця, якого звуть Денис і поділилася першими враженнями про спільне життя з коханим.

"Перший ранок в статусі людини, який живе зі своїм хлопцем був дуже приємним і чудовим" — пише Олена, додаючи, що тепер вона розуміє, чому її Денис — це та людина, з яким вона хоче жити довго і щасливо.

Також, реперка зазначила, що її переїзд до хлопця проходив в три етапи: частину речей вона перевезла до Дениса, частину відвезла додому на Баришівку, і ще частина, а саме її концертні костюми, поїхала до Олени на офіс.

Нагадаємо, що раніше Олена Савраненко засвітилася на зйомках рекламного ролика Red Bull, в результаті чого постраждало покриття Софійській площі. Користувачі мережі були незадоволені ситуацією, що склалася, і зажадали від артистки вибачень і більш того, змусили її та команду відмивати сліди шин на площі.

"Телеграф" був на Софійській площі, коли Alyona Alyona з командою прибирала історичний центр Києва.