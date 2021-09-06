Рус

"Вершниця без голови": нову дівчину Тіматі висміяли в мережі (фото)

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Саша Доні Новина оновлена 06 вересня 2021, 15:03
Саша Доні

У мережі сміються того, що Тіматі обрізає голову своїй дівчині на всіх фото.

Попри те, що в мережі вже активно ходять чутки про роман російського репера Тіматі з українською моделлю Сашею Доні, сам артист показувати свою нову дівчину в соцмережах не поспішає. На знімках з відпочинку Тіматі постить лише окремі частини тіла коханої, не показуючи обличчя. У той час як ЗМІ вже показали, як виглядала Саша Доні до пластики.

У мережі вже висміяли таке ставлення Тіматі до моделі. Так, під останнім фото, на якому Тіматі "засвітив" свою нову дівчину в Інстаграм, вже з’явилася маса зневажливих коментарів.

Тіматі обрізав Саші Доні голову на фото
Тіматі обрізав Саші Доні голову на фото

"Є шанси, що в завтрашній добірці вже голова з’явиться", "Вершниця без голови", "Все вже розсекретили, хто вона. Тупо обрізати людині голову", — пишуть Тіматі дописувачі.

У коментарях під постом відзначився навіть колега Тіматі по сцені репер Джиган: "Дід та за**ав, не обрізай голову".

Саша Доні і Тіматі: що відомо

Чутки про роман Тіматі і української моделі Саші Доні активно розходяться в мережі. Зараз закохані відлетіли на відпочинок до Греції. Олександру Доні знають як блогера і модель. Вона живе в Києві. У своїх соцмережах дівчина часто показує фігуру і публікує відверті фото.

Колишня Тіматі Алена Шишкова вже негативно відгукнулася про Сашка Доні, заявивши, що та її копіює.

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