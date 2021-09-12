"Прекрасне літо, не прощаємось": Ксенія Мішина похвалилася довгими ногами під час відпочинку на яхті

Українська актриса вразила фанатів підтягнутою фігурою.

Перша українська "Холостячка", українська актриса театру і кіно Ксенія Мішина, яка раніше зловила букет нареченої на весіллі своєї колеги Даші Легейди, знову зачарувала своїх шанувальників.

На своїй сторінці в Інстаграм актриса опублікувала відвертий знімок в купальнику, який вона зробила під час відпочинку на яхті зі своїми друзями. Актриса з’явилася на фото в чорному злитому купальнику, який підкреслив її витончену фігуру і довгі ноги.

"Закриваємо сезон! Прекрасне літо, спасибі тобі. Не прощаємося" — підписала знімки Мішина.

Шанувальники зірки "засипали" свою улюбленицю компліментами в коментарях.

Реакція мережі на нові фото Ксенії Мішиної

Реакція мережі на нові фото Ксенії Мішиної

Варто відзначити, що одна з підписниць навіть помітила кругленький животик у актриси, натякнувши, що вона чекає малюка від коміка Саші Еллерта.

Реакція мережі на нові фото Ксенії Мішиної

Нагадаємо, що Олександр Еллерт став переможцем першого сезону проєкту "Холостячка" в 2020 році, завоювавши прихильність Ксенії Мішиної. Однак в липні 2021 року пара оголосила про розставання. Але і на цьому їх "історія" не закінчилася. Шанувальники "зловили" Ксенію Мішину і Сашу Еллерта разом в аеропорту під час посадки на літак.