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"Прекрасне літо, не прощаємось": Ксенія Мішина похвалилася довгими ногами під час відпочинку на яхті

Автор
А. Барабан
Дата публікації
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Автор
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Ксенія Мішина Новина оновлена 12 вересня 2021, 23:36
Ксенія Мішина

Українська актриса вразила фанатів підтягнутою фігурою.

Перша українська "Холостячка", українська актриса театру і кіно Ксенія Мішина, яка раніше зловила букет нареченої на весіллі своєї колеги Даші Легейди, знову зачарувала своїх шанувальників.

На своїй сторінці в Інстаграм актриса опублікувала відвертий знімок в купальнику, який вона зробила під час відпочинку на яхті зі своїми друзями. Актриса з’явилася на фото в чорному злитому купальнику, який підкреслив її витончену фігуру і довгі ноги.

"Закриваємо сезон! Прекрасне літо, спасибі тобі. Не прощаємося" — підписала знімки Мішина.

Шанувальники зірки "засипали" свою улюбленицю компліментами в коментарях.

Реакція мережі на нові фото Ксенії Мішиної
Реакція мережі на нові фото Ксенії Мішиної
Реакція мережі на нові фото Ксенії Мішиної
Реакція мережі на нові фото Ксенії Мішиної

Варто відзначити, що одна з підписниць навіть помітила кругленький животик у актриси, натякнувши, що вона чекає малюка від коміка Саші Еллерта.

Реакція мережі на нові фото Ксенії Мішиної
Реакція мережі на нові фото Ксенії Мішиної

Нагадаємо, що Олександр Еллерт став переможцем першого сезону проєкту "Холостячка" в 2020 році, завоювавши прихильність Ксенії Мішиної. Однак в липні 2021 року пара оголосила про розставання. Але і на цьому їх "історія" не закінчилася. Шанувальники "зловили" Ксенію Мішину і Сашу Еллерта разом в аеропорту під час посадки на літак.

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