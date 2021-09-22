День осіннього рівнодення 2021: ритуал для залучення грошей
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День осіннього рівнодення має особливу енергетику і силу.
У день осіннього рівнодення, 22 вересня, енергія сонця буде максимально розміреним і спокійною. У цей день Всесвіт надає нам можливість змінити своє життя на краще і привнести в неї приємні зміни. Це сприятливий день, який здатний наповнити людей позитивною енергією, поліпшити фінансове становище, якщо провести його правильно.
У цей день навіть найсміливіші ідеї і плани можуть швидко матеріалізуватися. Необхідно тільки зосередитися на своїх цілях і бажаннях. "Телеграф" розповість про прикмети і заборонах на день осіннього рівнодення, а також поділиться ритуалом для залучення грошей в цей день.
Що можна робити в день осіннього рівнодення
- Позбавтеся від мотлоху у будинку, наведіть порядок, зробіть прибирання.
- Проведіть більшу частину часу вдома, прикрасьте його.
- Приділіть час близьким. Сприятливий день для налагодження стосунків з рідними людьми.
- Даруйте подарунки. Це позитивний обмін енергією, який принесе користь і самому дарувальнику.
Що не можна робити в день осіннього рівнодення
- У цей день не можна чинити погано стосовно людей, обманювати, підставляти.
- Не давайте грошей у борг і не оформляйте кредити.
- Не починайте нічого нового. Зосередьтеся на завершення старих справ.
- Чи не повідомляйте родичам погані вісті. Краще відкладіть це на інший день.
Ритуал для залучення грошей в день осіннього рівнодення
Щоб залучити гроші в осіннє рівнодення проводять спеціальний ритуал: зранку з гаманця потрібно вийняти все гроші, а потім помістити їх туди по одній, повторюючи вголос: "Скільки грошей ні покладу, все додасться. Монети дзвенять, багатство обіцяють".
Раніше "Телеграф" публікував вітальні листівки з днем осіннього рівнодення.
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