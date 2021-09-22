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День осіннього рівнодення 2021: ритуал для залучення грошей

Автор
Ольга Броскова
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Осіннього рівнодення 22 вересня Новина оновлена 22 вересня 2021, 11:00
Осіннього рівнодення 22 вересня

День осіннього рівнодення має особливу енергетику і силу.

У день осіннього рівнодення, 22 вересня, енергія сонця буде максимально розміреним і спокійною. У цей день Всесвіт надає нам можливість змінити своє життя на краще і привнести в неї приємні зміни. Це сприятливий день, який здатний наповнити людей позитивною енергією, поліпшити фінансове становище, якщо провести його правильно.

У цей день навіть найсміливіші ідеї і плани можуть швидко матеріалізуватися. Необхідно тільки зосередитися на своїх цілях і бажаннях. "Телеграф" розповість про прикмети і заборонах на день осіннього рівнодення, а також поділиться ритуалом для залучення грошей в цей день.

Що можна робити в день осіннього рівнодення

  1. Позбавтеся від мотлоху у будинку, наведіть порядок, зробіть прибирання.
  2. Проведіть більшу частину часу вдома, прикрасьте його.
  3. Приділіть час близьким. Сприятливий день для налагодження стосунків з рідними людьми.
  4. Даруйте подарунки. Це позитивний обмін енергією, який принесе користь і самому дарувальнику.

Що не можна робити в день осіннього рівнодення

  1. У цей день не можна чинити погано стосовно людей, обманювати, підставляти.
  2. Не давайте грошей у борг і не оформляйте кредити.
  3. Не починайте нічого нового. Зосередьтеся на завершення старих справ.
  4. Чи не повідомляйте родичам погані вісті. Краще відкладіть це на інший день.

Ритуал для залучення грошей в день осіннього рівнодення

Щоб залучити гроші в осіннє рівнодення проводять спеціальний ритуал: зранку з гаманця потрібно вийняти все гроші, а потім помістити їх туди по одній, повторюючи вголос: "Скільки грошей ні покладу, все додасться. Монети дзвенять, багатство обіцяють".

Раніше "Телеграф" публікував вітальні листівки з днем осіннього рівнодення.

Теги:
#Рівнодення #Осіннє рівнодення
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