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Відносини тривали недовго: Вакарчук розповів про своє особисте життя

Автор
Тетяна Кармазіна
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Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук
Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук

Фронтмен групи "Океан Ельзи" згадав свою юність

46-річний український співак Святослав Вакарчук не любить ділитися з громадськістю про події свого особистого життя. Новина про його розлучення з дружиною Лялею Фонарьовою в цьому році після 20 років стосунків, а також народження сина Івана від нової обраниці музиканта, керівника компанії Radioaktive Film Євгенії Яцути, стало повною несподіванкою для шанувальників Вакарчука.

Зовсім недавно лідер рок-групи "Океан Ельзи" відкрив завісу свого особистого життя і розповів, як зав’язувалися у нього стосунки з його першою дівчиною. Це сталося ще під час навчання Вакарчука у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

"Це було прямо в університеті — щоб далеко не ходити. В одній аудиторії, і все було дуже пристойно, можна навіть сказати — соромливо. Я з дівчиною поговорив і у нас зав’язалися відносини, але не надовго", — розповів співак в інтерв’ю журналісту для програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" під час прогулянки по Львову.

Нагадаємо, що у Львові у групи "Океан Ельзи" відбувся концерт, вхід на який був тільки для вакцинованих. Через нові умови деякі фанати колективу були дуже незадоволені.

Теги:
#Океан Ельзи #Святослав Вакарчук
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