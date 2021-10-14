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Ведуча "Танців з зірками" з’явилася в хустці біля храму: "Бог все бачить" (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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Іванна Онуфрійчук привітала з Покровом Пресвятої Богородиці Новина оновлена 14 жовтня 2021, 21:05
Іванна Онуфрійчук привітала з Покровом Пресвятої Богородиці

Ведуча заявила, що любить відвідувати жіночий монастир в передмісті Києва

35-летяя телеведуча і модель Іванна Онуфрійчук, яка в цьому році замінила Тіну Кароль в проекті "Танці з зірками", приєдналася до привітань українських знаменитостям з Покровом.

У себе в Інстаграм-сторіз зірка виклала кілька фото з Пантелеймонівським собором — головним храмом жіночого Свято-Пантелеймонівського монастиря, розташованого в передмісті Києва Феофанія.

"Вітаю всіх з прекрасним святом Покровом Пресвятої Богородиці", — підписала перший знімок ведуча.

На фото — Пантелеймонівський собор
На фото — Пантелеймонівський собор

Також Онуфрійчук сфотографувалася на тлі собору разом зі своєю бабусею. Телеведуча зображена в квітчастій хустці, сірому пальті і білих чоботах з бантами. Зірка відзначила, що вона дуже любить це місце.

Бабуся Онуфрійчук тримає в руках красивий букет троянд
Бабуся Онуфрійчук тримає в руках красивий букет троянд

Крім цього, телеведуча поділилася кадром, зробленим всередині храму. "Бог все бачить", — підписала фото дівчина.

"Бог все бачить", — пише Іванна Онуфрійчук на знімку
"Бог все бачить", — пише Іванна Онуфрійчук на знімку

Раніше дівчина працювала моделлю, брала участь в різних шоу, а в 2018 році почала вести шоу "Без краватки". У лютому 2021 року телеведуча Іванна Онуфрійчук вийшла заміж за казахстанського бізнесмена на ім’я Алмаз.

Після того, як Онуфрійчук почала вести п’ятий сезон проекту "Танці з зірками", на дівчину посипалися негативні відгуки від глядачів шоу.

Теги:
#Іванна Онуфрійчук #Пантелеймонівський собор
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