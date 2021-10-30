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Переведення годинників на зимовий час: як перевірити точний час

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Останньої жовтневої неділі вдасться поспати на годину довше
Останньої жовтневої неділі вдасться поспати на годину довше

Лайфхаки, які допоможуть дізнатись точний час після переходу на зимовий час.

Кінець жовтня відомий не лише "жахливим" святом Хелловін, а й "традиційним" переходом українців на зимовий час. Зазначимо, що влада намагалася відмовитися від цієї традиції, але поки що цього зробити не вдалося.

Коли відбудеться перехід на зимовий час?

У ніч із суботи, 30-го, на неділю, 31 жовтня о 4 годині ранку потрібно буде перевести свій годинник на годину назад.

Як перевірити, яка зараз година

Сучасні телефони/планшети/фітнес-браслети/смарт-годинник/комп’ютери автоматично переведуть час, але буває всяке. "Телеграф" розповідає, як можна дізнатися точний час.

  • Найпростіший спосіб перевірити час — "запитати" у гуглу. На сьогодні існує багато сайтів з онлайн-годинником. До того, якщо в пошуковій системі ввести такий запит, то актуальний час покажеться відразу під рядком пошуку.
  • Другий спосіб – набрати на своєму мобільному телефоні комбінацію *160# та натиснути кнопку виклику. В результаті ви отримаєте повідомлення з точним часом та датою. Ця послуга безоплатна.

Раніше "Телеграф" писав, як легше адаптуватися та зменшити стрес при переході на зимовий час.

Теги:
#Зимовий час #Перехід на зимовий час #Переведення стрілок #Переведення часу #Перехід на зимовий час в Україні
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