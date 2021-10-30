Переведення годинників на зимовий час: як перевірити точний час
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Лайфхаки, які допоможуть дізнатись точний час після переходу на зимовий час.
Кінець жовтня відомий не лише "жахливим" святом Хелловін, а й "традиційним" переходом українців на зимовий час. Зазначимо, що влада намагалася відмовитися від цієї традиції, але поки що цього зробити не вдалося.
Коли відбудеться перехід на зимовий час?
У ніч із суботи, 30-го, на неділю, 31 жовтня о 4 годині ранку потрібно буде перевести свій годинник на годину назад.
Як перевірити, яка зараз година
Сучасні телефони/планшети/фітнес-браслети/смарт-годинник/комп’ютери автоматично переведуть час, але буває всяке. "Телеграф" розповідає, як можна дізнатися точний час.
- Найпростіший спосіб перевірити час — "запитати" у гуглу. На сьогодні існує багато сайтів з онлайн-годинником. До того, якщо в пошуковій системі ввести такий запит, то актуальний час покажеться відразу під рядком пошуку.
- Другий спосіб – набрати на своєму мобільному телефоні комбінацію *160# та натиснути кнопку виклику. В результаті ви отримаєте повідомлення з точним часом та датою. Ця послуга безоплатна.
Раніше "Телеграф" писав, як легше адаптуватися та зменшити стрес при переході на зимовий час.
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