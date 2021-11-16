Топ-10 найбільш безкорисних речей на кухні

Іноді реклама змушує господарок купувати різне кухонне приладдя, але в побуті вони виявляються не такими потрібними та корисними, як очікувалося

На прилавках магазинів постійно з’являються нові кухонні прилади, і господині, намагаючись бути в тренді, намагаються якнайшвидше отримати обновку. Щоправда, згодом виявляється, що не всі трендові прилади насправді такі зручні та корисні, як кажуть у рекламі. Іноді вони приносять більше шкоди, ніж користі.

Добірку такого кухонного приладдя зібрав AdMe.

Посуд із тефлону

Посуд з антипригарним покриттям допомагає прискорити процес приготування, економить масло для смаження, та й мити його дуже легко. Коли на полицях магазинів з’явилися сковорідки з тефлоновим покриттям, вони відразу стали бажаними для господарок у всьому світі. Але все виявилося не так гладко — через деякий час дослідження показали, що такий посуд дуже токсичний і приготовлена на ньому їжа може бути дуже небезпечною для здоров’я людей.

Банки зі спеціями

Набір баночок для спецій на кухні на перший погляд здається дуже гарною ідеєю, як мінімум, завдяки спеціальним ємностям ви зможете упорядкувати багато видів спецій. Але на практиці виявляється, що найчастіше ви користуватиметеся декількома видами спецій, а інші баночки будуть припадати пилом, під ними буде накопичуватися харчове сміття, а всередині можуть заводитися комахи. У результаті, найчастіше, більшість приправ може піти у відро для сміття, а іноді – прямо з банками.

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Тканинні штори

Невід’ємною частиною затишку для багатьох є штори, але кухня не те місце, де варто морочитися над їх дизайном. Це пов’язано з тим, що тут вони швидше брудняться, ніж в інших кімнатах, вбирати запахи їжі, а також на них можуть з’являтися жирні плями.

Альтернативою традиційним шторам можуть стати рулонні або жалюзі. Їх можна буде протирати мильним розчином та не ускладнювати собі життя зайвою роботою.

Пластикові кухонні речі

Пластикові ложки, лопатки та віночки дуже часто поселяються на наших кухнях завдяки своєму зручному дизайну та низькій ціні. Але вони не такі практичні, як це може здатися на перший погляд. Пластиковим посудом не можна користуватися, коли ви готуєте гарячі страви, тому що ви не можете бути впевнені, з чого вони виготовлені — деякі види пластику дуже токсичні і можуть потрапляти в організм людини.

Сильнодіюча побутова хімія для прибирання

Полиці магазинів заповнені величезною кількістю побутової хімії, а реклама каже, що ті чи інші засоби здатні впоратися із будь-якими забрудненнями. Але і тут все не так гладко — деякі засоби не поєднуються один з одним, а зберігати їх поруч із духовкою або місцем, де ви їсте, також не безпечно. Найкраще зберігати всі миючі та миючі засоби в окремому місці, де їх не зможуть дістати діти та домашні тварини.

Силіконовий тримач для губок

Силіконовий тримач для губки теж виявився не таким практичним, як розповідають у його рекламі. При тривалому використанні на ньому накопичуються забруднення, які дуже складно відмити, а краплі води, що постійно залишаються на ньому, сприяють появі плісняви.

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Сковорідка гриль

Сковорода гриль спочатку мала стати альтернативою для барбекю, але за фактом це та сама сковорідка, яка дозволяє готувати м’ясо з імітацією смужок від ґрат. Крім того, не всі страви можна готувати в такому посуді, а мити його складніше, ніж традиційну сковороду.

Алюмінієва фольга

Дослідження показали, що готувати продукти в алюмінієвій фользі може бути безпечно. Під час запікання частинки алюмінію потрапляють у їжу, а з нею – і в наш організм, причому в небезпечній для людини кількості.

Керамічний посуд

Дослідження показали, що їсти з керамічного посуду може бути небезпечно, а використовувати його краще для декору. Але їжу краще подавати у посуді з інших матеріалів.

Силіконові форми для випікання

Під час випікання кексів у силіконових формах, вони стають більш вологими та блідими. Крім того, під час приготування на таких формах частіше, ніж на металевих залишаються дрібні частинки їжі та жир, а також їх складніше мити.

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