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Аlyona Аlyona вперше показала обличчя свого хлопця: хто він такий (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Артистка довгий час не показувала коханого Новина оновлена 09 грудня 2021, 13:37
Артистка довгий час не показувала коханого

Реперка перестала приховувати свого бойфренда

Майже рік тому відома українська реперка Alyona Alyona (справжнє ім’я Альона Савраненко) зізналася своїм шанувальникам, що її серце більше не самотнє. Спочатку артистка навіть імені свого обранця не називала, а після переїзду до нього таки розсекретила як його звуть — Денис.

І ось 9 грудня відбулося те, на що так давно чекали фанати виконавиці. На своїй сторінці в Інстаграм Альона опублікувала фото зі своїм бойфрендом, на якому видно його обличчя.

На знімку Савраненко у білизні, шовковому леопардовому халатику та милих рожевих туфлях на підборах "осідлала" свого коханого Дениса, який розмістився на стільці. На одному з фото Альона додала його коментар, що йому зовсім не важко.

"Закохалася у розбійника" — зізнається артистка, додаючи, що відчуває, що Денис — це її людина.

Що відомо про хлопця Аlyona Аlyona — Дениса

Денис родом із Запоріжжя. Нині разом з Альоною Савраненко проживає у Києві. Він репер-початківець, що випускає треки під псевдонімом Yoxden, і TikTok-блогер. На його сторінці в TikTok, де за ним слідкує 262 тис. підписників, багато гумористичних роликів, в яких він грає роль пенсіонерів, бомжів, наркоманів і т.д.

В Інстаграмі він підписаний як "Розбійник" та профіль у нього закритий.

Також він має свій ютуб-канал, на якому він публікує свої треки з січня 2018 року.

Нагадаємо, що раніше Олена Савраненко засвітилася на зйомках рекламного ролика Red Bull, внаслідок чого постраждало покриття Софійської площі. Користувачі мережі були незадоволені ситуацією, що склалася, і зажадали від артистки вибачень і щобільше, змусили її та команду відмивати сліди шин на площі.

Телеграф був на Софійській площі, коли Alyona Alyona з командою прибирала історичний центр Києва.

Теги:
#Співачка #Гра в сніжки #Alyona Alyona #Співачка Alyona Alyona #Гра в сніжки alyona alyona
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