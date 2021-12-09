Кіркоров назвав помилкою стосунки з Пугачовою: "Статуетка у черзі нагород"

54-річний співак розговорився про свій шлюб Аллою Борисівною

Заборонений в Україні російський співак Філіп Кіркоров, який "засвітився" в компанії української естрадної співачки Софії Ротару, розповів про свій шлюб з виконавицею Аллою Пугачовою, яка нещодавно вразила своїм стильним луком.

У новому інтерв’ю виданню "7 днів" Кіркоров поділився, що протягом усього життя у нього здійснювались усі його мрії. Варто було щось загадати, наприклад, золоту медаль у школі або шлюб з Аллою Борисівною, все здійснювалося.

За словами артиста, починалося у нього все як "каприз", але стосунки з Пугачовою назвав помилкою.

“Хочу дружину Аллу Пугачову! Але Алла Пугачова – велика жінка, а не статуетка у низці нагород. І наші стосунки виявилися зовсім іншою історією. І я, і вона надто пізно зрозуміли, що це помилка”.

Що відомо про шлюб Кіркорова та Пугачової

Про свої заручини пара оголосила 13 січня 1994 року у Москві. 15 березня шлюб був зареєстрований у Санкт-Петербурзі мером міста Анатолієм Собчаком, батьком відомої телеведучої Ксенії Собчак. 15 травня відбулося вінчання в Єрусалимі. Для Примадонни Кіркоров був четвертим чоловіком.

Подружжя прожило у шлюбі 11 років і розлучилося в 2005 році через роман артистки з молодим артистом-початківцем Максимом Галкіним, за якого пізніше вийшла заміж.

Нагадаємо, що навіть після розлучення Пугачова та Кіркоров були у дуже добрих відносинах, але після того, як співак закликав росіян підтримати Путіна, а не займатися протестами, Примадонна відписалася від екс-чоловіка в Інстаграмі. Цього року вперше Кіркоров не привітав колишню кохану з днем народження, а Галкін, у свою чергу, не запросив його на святкування свого 45-річчя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через ЛГБТ-шоу Філіпа Кіркорова на престижній музичній премії "Муз-ТВ", телеканал був оштрафований на пристойну суму. Роскомнагляд аргументував це тим, що подібне в РФ можна показувати лише після 23:00 та з позначкою 18+.