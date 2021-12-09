Киркоров назвал ошибкой отношения с Пугачевой: "Статуэтка в очереди наград"

54-летний певец разоткровенничался о своем браке с Аллой Борисовной

Запрещенный в Украине российский певец Филипп Киркоров, который "засветился" в компании украинской эстрадной певицы Софии Ротару, рассказал о своем браке с исполнительницей Аллой Пугачевой, поразившей недавно своим стильным луком.

В новом интервью изданию "7 дней" Киркоров поделился, что на протяжении всей жизни у него исполнялись все его мечты. Стоит было что-то загадать, например золотую медаль в школе или брак с Аллой Борисовной, все осуществлялось.

По словам артиста, начиналось у него все как "каприз", но отношения с Пугачевой назвал ошибкой.

"Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка".

Что известно о браке Киркорова и Пугачевой

О своей помолвке пара объявила 13 января 1994 года в Москве. 15 марта брак был зарегистрирован в Санкт-Петербурге мэром города Анатолием Собчаком, отцом известной телеведущей Ксении Собчак. 15 мая прошло венчание в Иерусалиме. Для Примадонны Киркоров был четвертым мужем.

Супруги прожили в браке 11 лет и развелись в 2005 году из-за романа артистки с начинающим молодым артистом Максимом Галкиным, за которого позже вышла замуж.

Напомним, что даже после развода Пугачева и Киркоров были в очень хороших отношениях, но после того, как певец призвал россиян поддержать Путина, а не заниматься протестами, Примадонна отписалась от экс-мужа в Инстаграме. В этом году впервые Киркоров не поздравил бывшую возлюбленную с днем рождения, а Галкин, в свою очередь, не пригласил его на празднования своего 45-летия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за ЛГБТ-шоу Филиппа Киркорова на престижной музыкальной премии "Муз-ТВ", телеканал был оштрафован на приличную сумму. Роскомнадзор аргументировал это тем, что подобное в РФ можно показывать только после 23:00 и с пометкой 18+.