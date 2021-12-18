"Приїхав за довгою гривнею?": кримнашист Баста зібрав аншлаг у Харкові (відео)

Російський репер тепер збирається виступити у Києві

Після того, як для російського репера Басти (справжнє ім’я Василь Вакуленко) закінчився термін заборони на в’їзд в Україну, співак зачастив у нашу країну з гастролями.

Раніше було анонсовано, що реп-виконавець, який у вересні 2017 року став персоною нон грата через неодноразові виступи в анексованому Криму, виступить у Харкові 17 грудня. Наступний музичний захід відбудеться у неділю, 19 грудня, вже у Києві.

Відео з концерту "кримнашиста" з’явилися у мережі. За ними можна зрозуміти, що чимала частина харків’ян та гостей міста ще не розуміє, що в Україні склалася дуже складна ситуація з російськими артистами на восьмому році війни з РФ.

Про хоч якусь дистанцію чи інший запобіжний захід від коронавірусу ніхто й не думав.

Коментатори обурені подібною поведінкою українців на тлі можливої агресії Росії у бік українських територій.

Нагадаємо, що у серпні Баста дав концерт в Одесі. Незважаючи на пандемію, присутні на концерті не дотримувалися жодних карантинних норм — про соціальну дистанцію та захисні маски було забуто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі обурені концертом Василя Вакуленка в українській столиці. "Дістали вже, всі лізуть і лізуть в Україну", — пишуть у мережі.