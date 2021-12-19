Не тільки подарунки: поради священника, як відзначити День святого Миколая

Священник зауважив, що суть свята не лише в обміні подарунками

День Миколая Угодника відзначають в Україні 19 грудня і головною традицією свята вважають подарунки, які заведено залишати під подушкою. Однак, більше уваги цього дня варто зосередити на духовному, а не матеріальному.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів священник Православної Церкви України Михайло Омельян.

Поради священника на День святого Миколая

За словами представника церкви, подарунки на Святого Миколая можна і треба робити, однак зовсім не обов’язково, щоб вони були матеріальними. Допомогти ближньому можна і словом і ділом.

"Це день, коли варто не лише з вдячністю отримувати подарунки, а й зосередити свою увагу на тому, щоби підготувати подарунок ближньому, не обов’язково матеріальний", — зазначив священник.

Священнослужитель додав, що на свято Миколая варто взяти приклад з життя християнського святого, присвятити день Господу і подякувати йому за всі дари, яким він нас благословляє.

"Наповнюймо наші душі милосердям та даруймо його тим, хто цього потребує", — підсумував Михайло Омельян.

Хто такий Святий Миколай?

Святий Миколай — це реальна історична постать. Жив він приблизно 270-355 роках у Лікії в Римській імперії. Чоловіка виховували у християнській родині й, за переказами, він був першим, кого у той час охрестили.

Крім цього, Миколай у Римі освятився і став священником і протягом усього життя допомагав тим, хто цього потребував. А після смерті своїх батьків Угодник таємно роздавав спадок біднякам, а коли це виявили — його на знак пошани зробили єпископом.

За свої добрі справи ще у ті часи Миколая називали Чудотворцем та дуже шанували. А зараз він вважається одним із найвідоміших християнських святих, який оберігає дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що категорично заборонено робити у День святого Миколая.