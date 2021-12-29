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Голий, волохатий і в піні: Дмитро Гордон здивував підписників фото у ванні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ведучий поділився сміливим кадром Новина оновлена 29 грудня 2021, 17:01
Ведучий поділився сміливим кадром

Журналіст розсмішив фанів у себе в Інстаграмі

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон, який нещодавно провів скандальне інтерв’ю з екс-керівником Офісу президента України Андрієм Богданом, порадував черговим фото, яке було опубліковано на офіційній сторінці журналіста в Інстаграмі.

Кадр був зроблений найімовірніше у ванній кімнаті. На ньому видно, як оголений Дмитро Гордон лежить у воді, а на його підборідді за допомогою піни виведено бороду.

"Джинн Гордон або старий Гордонович — кому як подобається", — підписав кадр ведучий.

Усього за кілька годин після публікації фото набрало быльше 40 тисяч лайків. У коментарях до посту фоловери Гордона як тільки не називають скандального журналіста: "ГорДжинДон", "Годонич звучить потужно", "Хоттабич".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що багато галасу наробило фото Дмитра Гордона з колишнім головою МВС Арсеном Аваковим, екс-прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, лікарем Євгеном Комаровським. У мережі відразу ж з’явилися меми та фотожаби.

Нагадаємо, що український журналіст не вперше дивує своїх шанувальників та хейтерів. Раніше Дмитро Гордон у саркастичній манері анонсував вихід нової лінійки солодощів — "Яйця Гордона в золотій піраміді". Перед цим журналіст випустив у продаж цукерки та морозиво.

Теги:
#Дмитро Гордон
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