Укр

Обнаженный, волосатый и в пене: Дмитрий Гордон удивил подписчиков фото в ванне

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Ведущий поделился смелым кадром Новость обновлена 29 декабря 2021, 17:01
Ведущий поделился смелым кадром

Журналист рассмешил фанов у себя в Инстаграме

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон, который недавно провел скандальное интервью с экс-руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом, порадовал очередным фото, которое было опубликована на официальной странице журналиста в Инстаграме.

Кадр был сделан вероятней всего в ванной. На нем видно, как обнаженный Дмитрий Гордон лежит в воде, а на его подбородке с помощью пены выведена борода.

"Джинн Гордон или старик Гордоныч — кому как нравится", — подписал кадр ведущий.

Всего за пару часов после публикации фото набрало более 40 тысяч лайков. В комментариях к посту фолловеры Гордона как только не называют скандального журналиста: "ГорДжинДон", "Годоныч звучит мощно", "Хоттабыч".

Ранее "Телеграф" сообщал, что много шума наделало фото Дмитрий Гордона с бывшем главой МВД Арсеном Аваковым, экс-премьер-министром Владимиром Гройсманом, врачом Евгением Комаровским. В сети сразу же появились мемы и фотожабы.

Напомним, что украинский журналист не впервые удивляет своих поклонников и хейтеров. Ранее Дмитрий Гордон в саркастической манере анонсировал выход новой линейки сладостей — "Яйца Гордона в золотой пирамиде". Перед этим журналист выпустил в продажу конфеты и мороженое.

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#Дмитрий Гордон
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