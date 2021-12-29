Обнаженный, волосатый и в пене: Дмитрий Гордон удивил подписчиков фото в ванне
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Журналист рассмешил фанов у себя в Инстаграме
Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон, который недавно провел скандальное интервью с экс-руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом, порадовал очередным фото, которое было опубликована на официальной странице журналиста в Инстаграме.
Кадр был сделан вероятней всего в ванной. На нем видно, как обнаженный Дмитрий Гордон лежит в воде, а на его подбородке с помощью пены выведена борода.
"Джинн Гордон или старик Гордоныч — кому как нравится", — подписал кадр ведущий.
Всего за пару часов после публикации фото набрало более 40 тысяч лайков. В комментариях к посту фолловеры Гордона как только не называют скандального журналиста: "ГорДжинДон", "Годоныч звучит мощно", "Хоттабыч".
Ранее "Телеграф" сообщал, что много шума наделало фото Дмитрий Гордона с бывшем главой МВД Арсеном Аваковым, экс-премьер-министром Владимиром Гройсманом, врачом Евгением Комаровским. В сети сразу же появились мемы и фотожабы.
Напомним, что украинский журналист не впервые удивляет своих поклонников и хейтеров. Ранее Дмитрий Гордон в саркастической манере анонсировал выход новой линейки сладостей — "Яйца Гордона в золотой пирамиде". Перед этим журналист выпустил в продажу конфеты и мороженое.
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