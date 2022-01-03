Потягло на Батьківщину? Ані Лорак раптово анонсувала концерти в Україні

Артистка анонсувала концерти у Харкові, Запоріжжі та Херсоні.

Популярна українська співачка Ані Лорак, яку раніше звинуватили у плагіаті образу у російської співачки Зіверт, останні роки жила та будувала свою кар’єру в Росії. Проте 2021-го року артистка вирішила згадати про свою батьківщину, і повернулася до України, давши кілька концертів в Одесі, і навіть випустила новий україномовний трек.

Мабуть, успіх так вразив Ані Лорак, що співачка вирішила вирушити з туром українськими містами в 2022-му році. Про це вона розповіла в інтерв’ю "КП в Україні".

"Цього року ми з моєю командою потішимо шанувальників серією концертів по Україні з програмою The Best, на яких прозвучать хіти та нові пісні" — анонсувала концерти Ані Лорак.

Варто зазначити, що попри те, що графік ще формується, вже відомі дати проведення перших трьох концертів: 20 травня відбудеться виступ у Харкові, 22 травня – у Запоріжжі та 23-го – у Херсоні.

На сайті internet-bilet.ua вже можна придбати квиток на концерт у Харкові. Вартість квитків стартує від 590 грн. Найдорожчі місця можна придбати за понад 3 тис. грн.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року Ані Лорак, яка останні роки живе та працює в країні-агресорі Росії, вперше за 7 років дала інтерв’ю українському телеканалу "1+1". У програмі "ЖВЛ" артистка розповіла, що на неї нібито було зроблено "політичне замовлення". Інтерв’ю 42-річної зірки висміяв український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк, зазначивши, що у артистки "мало мізків".