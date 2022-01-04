Принесуть успіх: нумеролог назвала сприятливі кольори 2022 року

У 2022 році найголовнішим кольором вважається білий

Новий 2022 рік, числом якого стала 6, керована планетою Венерою, сприяє білому кольору. Докладніше про кольори року "Телеграфу" розповіла нумеролог Лариса Нохріна.

Кольори 2022 року

Як заявила нумеролог, у 2022 році рекомендується білий колір, тому що це колір планети Венери. У 2022 році біла сукня приносить успіх. Крім того, при оформленні будинку можна використовувати якнайбільше білого кольору. Рекомендується завжди носити з собою білу носову хустку та витирати нею руки та обличчя при відчуттях втоми чи слабкості.

Також сприятливі кольори:

блакитний,

рожевий,

хромово-жовтий.

Наприклад, зазначила експерт, жовтий колір у 2022 році посилює добрі якості, робить їх ще яскравішим.

Жінкам, додала Нохріна, корисно якнайбільше рожевого кольору.

Самоцвіти 2022 року

У 2022 році, за словами експерта, найкращим камінням є діаманти, які асоціюються з Венерою. Якщо ви не можете собі дозволити діамант, можна використовувати сапфір, білий циркон або білий турмалін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році випадають як щасливі місяці, так і несприятливі періоди. Найвдалішими числами року в нумерології названо 6, 15 та 24 будь-якого місяця. А ось найбільш сприятливими днями тижня 2022 року виявляться середа і п’ятниця.